В Татарстане объявлен конкурс по расчистке русла реки Берсут

Министерство экологии и природных ресурсов РТ объявило электронный конкурс на работы по расчистке русла реки Берсут. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расчистка будет производиться у села Камский Леспромхоз в Мамадышском районе. Финансирование поступит за счет средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Татарстане.

«Объем финансирования предусмотрен в размере 126 млн рублей. Прием заявок на участие в электронном конкурсе проходит до 16 марта», — уточнили в министерстве.

Русло реки Берсут расчистят по национальному проекту «Экология» Одной из целей нацпроекта является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет их восстановления и экологической реабилитации, расчистки не менее 260 километров участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.