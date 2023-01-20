Шадриков: Цифровая платформа «Недра» выведет из тени недобросовестных недропользователей

По фактам незаконной добычи полезных ископаемых Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана направило за прошлый год в правоохранительные органы 12 материалов для возбуждения уголовных дел. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии ведомства его руководитель Александр Шадриков.

«Сегодня на территории республики действует 311 лицензий на добычу ОПИ (общераспространенных полезных ископаемых — прим. Т-и). По итогам 2022 года прирост запасов инертных материалов составил более 116 млн кубометров. Министерством для обеспечения строек Татарстана инертными материалами с учетом их потребности была проведена комплексная работа. Только на автомобильные дороги, такие как М12, М7 и Шали — Бавлы, в 2022 году по данным Минтранса республики использовано более 10 млн тонн строительного песка и песчано-гравийных пород», — отметил докладчик.

Вместе с тем докладчик констатировал, что, несмотря на всю проделанную работу, недропользователи не спешат идти по законному пути. Зачастую под видом дноуглубительных работ осуществляются кражи. По сведениям органов местного самоуправления, на данный момент не имеется ни одного решения по использованию донного грунта. При этом некоторые предприятия реализуют его под видом нерудных строительных материалов.

«Документы по 12 таким делам направлены в МВД для рассмотрения и возбуждения уголовных дел. Некоторые генподрядчики не раскрывают информацию о своих поставщиках, что способствует незаконной добыче нерудных материалов. Объект финансируется из бюджета, а при строительстве используется, возможно, ворованный песок и ПГС (песчано-гравийная смесь — прим. Т-и), при этом налоги в бюджет не поступают. По факту это сокрытие уголовного деяния», — подчеркнул Шадриков.

Согласно его данным, найти баланс в этом спорном вопросе помогла бы цифровая платформа «Недра», однако пока она еще не разработана. Впрочем, составлено техническое задание, заключен контракт на разработку.

«Считаю необходимым, не дожидаясь окончания сроков контракта, ускорить выполнение этих работ», — заключил министр.