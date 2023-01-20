Минэкологии объяснило причины исчезновения 3133 водных объектов с карты Татарстана

Начиная с 1968 года с карты Татарстана исчезли 3133 водных объекта. Основной причиной их исчезновения, по мнению ученых, стала застройка территории. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ глава ведомства Александр Шадриков.

«Непродуманное строительство домов и подземных скважин — всё это привело к тому, что озера теряют питание. Исполкомам необходимо еще на стадии проектирования предусматривать вопросы водоснабжения и водоотведения, [а] в иных случаях — исключать выделение земельных участков под строительство. На качестве воды в реках основное влияние оказывает сброс с очистных сооружений», — отметил Шадриков.

Докладчик пояснил, что качество водных объектов республики экологи оценивают в 108 точках. Кроме того, еще 132 точки мониторинга расположены в зоне влияния негативных объектов. Всего в 2022 году сделано более 31 тыс. анализов проб поверхностной воды.

«Видим динамику снижения количества превышений, значительное снижение наблюдаем по превышениям загрязняющих веществ антропогенного характера. Но это не повод успокаиваться», — подчеркнул Шадриков.

Согласно данным министра, проведенные анализы показали, что за последние пять лет изменилось качество воды на реках Кама, Мензеля, Зай, Шешма и других. Здесь экологи стали реже фиксировать превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Но важной задачей специалисты считают улучшение состояния Волги — главной водной артерии, в которую прямо или опосредованно впадают все эти реки. На это нацелен федеральный проект «Оздоровление Волги», являющейся частью национального проекта «Экология».

Национальные проекты в России реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.