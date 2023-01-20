Проект Татарстана по улучшению экосостояния рек растиражируют по всей стране

Пилотный научно-исследовательский проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Татарстана», начавшийся с изучения стоков, сбрасываемых в Казанку, в дальнейшем будет тиражирован по всей стране. Сейчас с Минприроды России прорабатывается вопрос софинансирования реализации второго этапа проекта. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ глава ведомства Александр Шадриков.

«В конце 2021 года нами был инициирован пилотный научно-исследовательский проект „Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан“. По итогам народного рейтинга, а также опроса на сайте госуслуг он занял первое место, что показывает его высокую востребованность у жителей. Сейчас прорабатывается вопрос софинансирования реализации второго этапа проекта с Минприроды России. Предполагается, что данный проект будет тиражирован по всей стране», — отметил Шадриков.

Министр также напомнил, что этот проект получил диплом в номинации «Лучший перспективный проект и разработка» на всероссийском конкурсе «Надежный партнер — экология».

Одним из источников загрязнения рек являются диффузные стоки. По данным Шадрикова, к решению проблемы диффузных стоков в прошлом году активно подключилось Министерство сельского хозяйства РТ. Инвентаризация источников диффузного загрязнения от всех предприятий агропромышленного комплекса уже начата. При этом главной задачей является исключение фактов распашки земель в границах прибрежных защитных полос и ликвидация ливневых стоков с территорий агроферм.