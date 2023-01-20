До 2025 года по нацпроекту «Экология» Татарстан проведет работы на 8,7 млрд рублей

За последние пять лет на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 52,2 млрд рублей, из них почти 40% — из бюджета республики. В результате были улучшены условия жизни 2,3 млн человек. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Казани глава ведомства Александр Шадриков.

«В 2022 году на охрану окружающей среды направлено более 15 млрд рублей, почти половина из них — средства предприятий. По этому показателю Татарстан несколько лет — лидер в Приволжском федеральном округе», — заметил министр.

«Отмечу национальный проект „Экология“, который позволяет нам решать накопленные десятилетиями проблемы. В 2022 году республика приняла участие в четырех федеральных проектах: „Оздоровление Волги“, „Чистая страна“, „Сохранение уникальных водных объектов“ и „Сохранение лесов“. На их реализацию направлено 6,8 млрд рублей. На плановый период до 2025 года предусмотрено финансирование в размере 8,7 млрд рублей», — проинформировал он.

Экологические мероприятия проводятся и за счет средств, поступающих из бюджета Татарстана. В 2022 году на эти цели было выделено 1,1 млрд рублей. Кроме того, согласно данным министра, ряд работ выполняется за счет «зеленых денег». Эта программа реализуется в республике начиная с 2012 года благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В 2022 году на эти цели было направлено 253 млн рублей.

Национальные проекты (в нынешнем виде) воплощаются в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.