Роспотребнадзор РТ: «Мы не исключаем осложнения ситуации в этом году из-за "омикрона"»

Итоги прошлого года, который снова назвали одним из самых напряженных в плане борьбы с коронавирусной инфекцией, подвели сегодня сотрудники татарстанского Роспотребнадзора. Какие трудности пришлось преодолевать санитарным врачам и к чему готовятся в наступившем году – в репортаже ИА «Татар-информ».

Марина Патяшина рассказала, что в ведомстве вполне допускают возможность осложнения эпидситуации уже в ближайшее время

Фото: ИА «Татар-информ»

В 2021 году бороться с Covid-19 было особенно сложно

В Татарстане за 2021 год вдвое выросло количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Нам удалось удерживать невысокие показатели заболеваемости в республике. Вместе с тем 2021 год в борьбе с Covid-19 оказался наиболее сложным», – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики напомнила о двух волнах подъема заболеваемости за прошлый год. В июле рост был несущественный, а осенью Татарстан столкнулся с рекордным количеством заболевших.

«В результате число зарегистрированных случаев превысило уровень 2020 года в два раза», – констатировала руководитель ведомства.

Причиной этому было появление и быстрое распространение более заразного дельта-штамма. На конец года доля таких больных по Татарстану составляла уже 90%.

«Отличительными особенностями распространения Covid-19 в 2021 году стало снижение доли бессимптомных форм болезни почти в четыре раза», – отметила спикер.

Случаев тяжелого течения заболевания было почти на четверть больше – рост зафиксирован был на 22%. Почти в три раза больше болели Covid-19 дети до 18 лет – рост заболеваемости среди них был зарегистрирован в 2,9 раза.

«Случаи внутрисемейных заражений увеличились на 36%», – добавила Марина Патяшина.

2021 год в борьбе с Covid-19 оказался наиболее сложным Фото: ИА «Татар-информ»

В ожидании новой волны

Глава Роспотребнадзора отметила, что в ведомстве вполне допускают возможность осложнения эпидситуации уже в ближайшее время.

«Циркуляция нового штамма “омикрон” не исключает осложнения эпидемиологической ситуации уже в наступившем году», – заметила глава санитарного ведомства.

Накануне стало известно, что новый штамм уже пришел в Татарстан, в республике зарегистрировано 11 случаев заражения им.

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что медики противостоять новой волне коронавируса готовы – более шести тысяч врачей первичного звена, около 700 ординаторов и студентов высших учебных заведений, до полутора тысяч студентов медицинских колледжей и училищ будут задействованы в поликлиниках в пиковый период.

«Сегодня они вновь мобилизуются в связи с угрозой распространения новых штаммов заболевания», – отметил замминистра.

Альмир Абашев заявил, что медики готовы противостоять новой волне коронавируса Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Татарстане начнут определять штаммы Covid-19

В Татарстане начнут расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе определять штаммы Covid-19.

«Наш центр одним из первых из восьми в России вошел в федеральную программу по созданию центров секвенирования», – отметила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Елена Сизова.

В декабре 2021 года эпидемиологи получили 70 единиц высокотехнологичного оборудования более чем на 48 млн рублей.

«Уже в этом году мы сможем самостоятельно расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе вируса Covid-19. То есть определять конкретные штаммы», – объяснила она.

Напомним, до этого момента, чтобы определить штамм, который стал причиной заболеваемости, пробы направляли в другой регион.

Чтобы не допустить распространения заболевания, каждый день в Татарстане делают по 5 тысяч экспресс-тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

Марина Патяшина рассказала, что в 2021 году в Татарстане расширили сеть ПЦР-лабораторий. Объем тестирований составил более 13 тысяч исследований в день. При этом важно было обеспечить выполнение сроков доставки биоматериала и ПЦР-исследований, которые в сумме не должны превышать 48 часов.

В 2021 году в Татарстане расширили сеть ПЦР-лабораторий. Объем тестирований составил более 13 тысяч исследований в день Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарстан обошелся без дистанционки и закрытия предприятий

Благодаря введенным Covid-ограничениям в 2021 году не пришлось вновь столкнуться с закрытием предприятий, подчеркнула Главный санитарный врач Татарстана.

Марина Патяшина отметила, что все предпринятые меры в республике были адекватными, они позволили держать эпидемиологическую ситуацию под контролем и добиться быстрой стабилизации заболеваемости после подъема.

«Благодаря этому все образовательные организации продолжали работу в очном формате, работа предприятий не приостанавливалась, летние лагеря работали в штатном режиме при большом количестве детей. Была разрешена работа и учреждений культуры, и предприятий общественного питания», – заметила глава Роспотребнадзора Татарстана.

В Татарстане продолжается контроль за соблюдением антиковидных мер на объектах.

«Всего проведено более 20 тысяч проверок. И если доля нарушителей увеличилась незначительно, то грубые нарушения стали выявляться чаще. В два раза увеличилось количество составленных протоколов и в 2,5 раза возросло число административных приостановлений деятельности», – отметила Марина Патяшина.

За прошлый год по итогам проверок сотрудники санитарного ведомства выписали штрафов почти на 19 млн рублей, это на 8 млн больше, чем в 2020 году.

Благодаря введенным Covid-ограничениям в 2021 году не пришлось вновь столкнуться с закрытием предприятий Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Нехватка кадров и огромная нагрузка

«За последние два года пандемии укомплектованность кадрами снизилась до 86%, и это самый низкий показатель за последние десять лет», – констатировала Патяшина.

93 студента медико-профилактического факультета Казанского государственного медицинского университета в течение года оказывали посильную практическую помощь специалистам управления.

«Сейчас мы вступили в новый период контрольно-надзорной деятельности, когда нагрузка на специалистов по проведению плановых проверок возрастет почти в 3,5 раза. И сегодня еще острее встал вопрос нехватки обеспечивающих специалистов, которые могли бы взять на себя часть нашей повседневной работы», – добавила руководитель ведомства.

Более десяти лет в медицинских колледжах республики не готовили специалистов по средней медицинской специальности «медико-профилактическое дело».

«И я благодарю Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за выделение денежных средств на подготовку таких специалистов в Казанском медицинском колледже в рамках целевого набора 2022/2023 года. Это будем серьезным подспорьем в нашей деятельности», – сказала Марина Патяшина.

За последние два года пандемии укомплектованность кадрами снизилась до 86%, и это самый низкий показатель за последние десять лет Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как в РТ решили проблему медицинских отходов

Далее глава Роспотребнадзора остановилась на проблеме утилизации медицинских отходов, которая, по ее словам, беспокоит ведомство последние три года.

Не секрет, что медицинские отходы считаются потенциально опасными и подлежат термическому обезвреживанию либо в больнице, либо в специализированной организации, которая работает по договору. И если с уничтожением отходов непосредственно в медицинской организации более-менее все понятно – там все происходит на специальной установке и сводятся к минимуму риски возникновения опасных ситуаций, то транспортировка отходов и утилизация в сторонних организациях, по словам Главного санитарного врача республики, вызывает много вопросов.

«Сотрудники управления выявили факты недобросовестной работы специализированной организации по утилизации медицинских отходов ООО “Экополис”, расположенной в Набережных Челнах. При наличии установки по утилизации отходов небольшой мощности до 50 килограммов в час ООО “Экополис” заключило договоры с 56 медицинскими организациями республики и вывезло более 180 тысяч килограммов отходов. Однако с учетом мощности своей установки ООО “Экополис” способно утилизировать лишь 35% вывезенных ими отходов», – рассказала глава республиканского Роспотребнадзора.

Возникает логичный вопрос: куда делись остальные более чем 100 тысяч килограммов потенциально опасных медицинских отходов?

В ведомстве считают, что наиболее оптимальным станет внедрение в республике децентрализованного способа утилизации медицинских отходов на территории медучреждений без использования средств дезинфекции.

«И благодаря Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову все ковидные госпитали уже имеют свои установки по обезвреживанию отходов. Но пока это только 28% от всех государственных медицинских организаций. На сегодня Рустамом Нургалиевичем принято решение оснастить установками по утилизации медицинских отходов все стационары республики, и работа в этом направлении уже начата», – рассказала Патяшина.

Помимо этого вопроса, подчеркнула глава Роспотребнадзора, под пристальным внимание сотрудников ведомства остается множество различных тем: горячее питание школьников, качество продуктов и воздуха и, конечно, вакцинация, причем не только от коронавируса, но и от многих других заболеваний.

Лейла Фазлеева: «Ваши действия могут вызывать эмоции не только положительные, но и отрицательные. Но, уважаемые друзья, это наша с вами работа» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Работа у вас непростая»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в своем выступлении подняла тему Covid-ограничений. Она отметила, что, несмотря на негативную реакцию, они будут действовать в подъем заболеваемости, вызванной омикрон-штаммом. Поскольку введенные меры доказали свою эффективность.

Одним из плюсов введенных ограничительных мер стало то, что за прошлый год в лагерях Татарстана не было выявлено случаев Covid-19.

«Вопрос работы летнего оздоровительного комплекса – это наши пришкольные и стационарные загородные лагеря. Работа и проверки проводились постоянно, дабы не допустить роста и появления заболевания коронавирусной инфекцией или других заболеваний во время летней оздоровительной компании. Благодаря совместным действиям мы не допустили заноса инфекции в детские лагеря», – отметила заместитель премьер-министра.

Лейла Фазлеева поблагодарила сотрудников Роспотребнадзора за плодотворную работу.

«Работа у вас, уважаемые коллеги, в этот период абсолютно непростая. Ваши действия могут вызывать эмоции не только положительные, но и отрицательные. Но, уважаемые друзья, это наша с вами работа. Поэтому будем нацеливаться на то, что все наши действия, все наши меры действительно помогут обеспечить безопасность наших граждан, сохранение жизни и здоровья татарстанцев», – заключила она.