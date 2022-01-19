Минздрав РТ: Медиков первичного звена и студентов мобилизуем из-за угрозы новых штаммов

Медики Татарстана готовятся к приходу нового штамма коронавируса. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Он заявил, что сейчас готовы к противостоянию новой волне коронавируса более шести тысяч врачей первичного звена, около 700 ординаторов и студентов высших учебных заведений, до 1,5 тыс. студентов медицинских колледжей и училищ будет задействовано в поликлиниках в пиковый период.

«Сегодня они вновь мобилизуются в связи с угрозой распространения новых штаммов заболевания», – отметил замминистра.