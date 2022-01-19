Главный санитарный врач РТ назвала особенности распространения Covid-19 в 2021 году 

Особенности распространения новой коронавирусной инфекции в Татарстане в завершившемся году на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ назвала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Отличительными особенностями распространения Covid-19 в 2021 году стало снижение доли бессимптомных форм болезни в почти четыре раза», – отметила спикер.

Также произошло увеличение доли тяжелых случаев на 22%. В Роспотребнадзоре зафиксировали рост заболеваемости среди детей до 18 лет в 2,9 раза.

«Увеличение внутрисемейных заражений на 36%», – добавила она.