В Татарстане в этом году начнут определять штаммы Covid-19

В Татарстане начнут расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе определять штаммы Covid-19. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Елена Сизова.

«Наш центр – один из первых из восьми в Российской Федерации вошел в федеральную программу по созданию центров секвенирования», – отметила спикер.

В декабре 2021 года получили 70 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму более 48 млн рублей.

«Уже в этом году мы сможем самостоятельно расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе вируса Covid-19. То есть определять конкретные штаммы», – объяснила она.

Напомним, сейчас для того чтобы определить штамм, который стал причиной заболеваемости, пробы направляли в другую республику.