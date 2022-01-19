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Здоровье
19 января 2022  11:32
Эвелина Киселёва

В Татарстане в этом году начнут определять штаммы Covid-19

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В Татарстане начнут расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе определять штаммы Covid-19. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Елена Сизова.

«Наш центр – один из первых из восьми в Российской Федерации вошел в федеральную программу по созданию центров секвенирования», – отметила спикер.

В декабре 2021 года получили 70 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму более 48 млн рублей.

«Уже в этом году мы сможем самостоятельно расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе вируса Covid-19. То есть определять конкретные штаммы», – объяснила она. 

Напомним, сейчас для того чтобы определить штамм, который стал причиной заболеваемости, пробы направляли в другую республику.

#коронавирус
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