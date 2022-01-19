В Татарстане за год увеличилась доля грубых нарушений Covid-правил

В Татарстане продолжается контроль за соблюдением антиковидных мер на объектах. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Всего проведено более 20 тысяч проверок. И если доля нарушителей увеличилась незначительно, то грубые нарушения стали выявляться чаще. В два раза увеличилось количество составленных протоколов и в 2,5 раза возросло число административных приостановлений деятельности», – отметила спикер.

Так, в прошедшем году по итогам проверок наложили штрафов почти на 19 млн рублей, и это на 8 миллионов больше, чем в 2020 году.