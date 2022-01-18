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Здоровье
18 января 2022  15:53
Светлана Белова

В Татарстане 11 человек заболели омикрон-штаммом коронавирусной инфекции

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Первые 11 случаев «омикрона» подтверждены в Татарстане. Об этом агентству сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора. Все эти случаи подтверждены лабораторно.

Из этих одиннадцати случаев: девять завозные – четыре завезены в Татарстан из других регионов России, пять – из-за рубежа: два из Ирака, по одному из США (с Виргинских островов), Хорватии и Мексики. Еще два случая заболевания – местные. 

«У восьми заболевших болезнь протекает по типу ОРВИ, трое – бессимптомные носители. Выявление штамма «омикрон» подтверждено по результатам секвенирования в научном институте «Микроб» Роспотребнадзора в Саратове», – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. 

В очагах сотрудники санитарного ведомства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо.

Установлены 59 человек, которые находились в контакте с заболевшими. Среди них случаев заболевания не выявлено. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.

 

 

 

#коронавирус #омикрон
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