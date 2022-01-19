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Здоровье
19 января 2022  11:01
Эвелина Киселёва

В Роспотребнадзоре РТ допустили осложнение эпидситуации из-за омикрона

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В Татарстане с приходом нового штамма коронавирусной инфекции может ухудшиться эпидситуация. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Циркуляция нового штамма Омикрон, не исключает осложнения эпидемиологической ситуации уже в наступившем году», – заметила спикер.

Напомним, что новая мутация уже пришла в Татарстан, в республике зарегистрировано 11 случаев заражения. 

#омикрон #коронавирус
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