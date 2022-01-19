В прошлом году случаев Covid-19 в Татарстане было вдвое больше, чем в 2020 году

В Татарстане за 2021 год вдвое выросло количество зарегистрированных случав заражения коронавирусом. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Нам удалось удерживать невысокие показатели заболеваемости в республике. Вместе с тем, 2021 год в борьбе с Covid-19 оказался наиболее сложным», – отметила спикер.

Главный санитарный врач республики напомнила о двух случаях подъема заболеваемости за прошлый год. В июле рост случае коронавируса был несущественный, а осенью Татарстан столкнулись с рекордным количеством заболевших.

«В результате число зарегистрированных случаев превысило уровень 2020 года в 2 раза», – констатировала руководитель ведомства.

Причиной этому было появление и быстрое распространение более заразного дельта-штамма. На конец года доля таких больных по РТ составляла уже 90%.