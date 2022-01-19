В прошлом году в детских летних лагерях Татарстана не было случаев Covid-19

За прошлый год в лагерях Татарстарна не было выявлено случаев Covid-19. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Вопрос работы летнего оздоровительного комплекса – это наши пришкольные и стационарные загородные лагеря. Работа и проверки проводились постоянно, дабы не допустить роста и появления как такового заболевания коронавирусной инфекцией или других заболеваний в рамках летней оздоровительной компании. Благодаря совместным действиям мы не допустили заноса инфекции в детские лагеря», – отметила спикер.

Лейла Фазлеева добавила, что это заслуга не только Роспотребнадзора и Минздрава РТ, но и муниципальных образований и сотрудников лагерей.