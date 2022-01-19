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Здоровье
19 января 2022  10:17
Эвелина Киселёва

В Татарстане ежедневно проводят более 5 тысяч экспресс-тестирований на Covid-19

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В Татарстане каждый день делают по пять тысяч экспресс-тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«В практику внедрено проведение экспресс-тестов, ежедневно их проводится более пяти тысяч», – отметила глава санитарного ведомства. 

Марина Патяшина добавила, что за 2021 год в Татарстане расширили сеть ПЦР-лабораторий. Объем тестирования составил более 13 тысяч исследований в день. При этом важно было обеспечить выполнение сроков доставки биоматериала и ПЦР-исследований, которые в сумме не должны превышать 48 часов.

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