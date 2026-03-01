Аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля

Видный иранский религиозный деятель Макарем Ширази, обладатель титула великого аятоллы, объявил джихад против Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По мнению 99-летнего богослова, «народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинно убиенного лидера революции» – Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хосейни Хаменеи.

При этом Ширази назвал отмщение за политика «религиозным долгом всех мусульман мира».

О смерти аятоллы Хаменеи в результате американо-израильских ударов сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть. Над мавзолеем Имама Резы – шиитской святыней, расположенной в городе Мешхеде, – поднят черный траурный флаг.

Юристом – членом Руководящего совета Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. Он станет временно исполняющим обязанности Высшего руководителя ИРИ.

Соболезнования Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера выразил глава российского государства Владимир Путин. Направил ему соболезнования и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Пезешкиан назвал месть за смерть аятоллы Хаменеи долгом и законным правом Ирана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани анонсировал удар по США и Израилю «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались».