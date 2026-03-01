news_header_top
Политика 1 марта 2026 13:27

Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хосейни Хаменеи в результате американо-израильской атаки на исламскую республику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Гибель Верховного лидера ИРИ и четверых членов его семьи глава российского государства охарактеризовал как «убийство <...>, совершенное с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

По словам Путина, в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных отношений двух стран и выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана», – заключил Президент РФ.

О смерти аятоллы Хаменеи в результате американо-израильских ударов сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть. Над мавзолеем Имама Резы – шиитской святыней, расположенной в городе Мешхеде, – поднят черный траурный флаг.

