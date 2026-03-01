news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 марта 2026 09:34

Число погибших учениц в иранском городе Минаб выросло до 148

Читайте нас в
Телеграм

Количество жертв атаки на начальную школу в Иране увеличилось до 148 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что в результате удара США и Израиля по школе погибли более 100 детей, и число жертв среди мирного населения продолжает расти.

Учебное заведение расположено в провинции Хормозган на юге страны. Оно оказалось под ударом во время атаки США и Израиля по территории Ирана 28 февраля. Под завалами все еще остаются люди, продолжаются поисково‑спасательные работы.

#сша и иран #погибли дети
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

28 февраля 2026
В Татарстане стартовал конкурс на должность молодёжного помощника руководителя АТК

В Татарстане стартовал конкурс на должность молодёжного помощника руководителя АТК

28 февраля 2026