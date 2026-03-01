В Иране подтвердили смерть верховного лидера Хаменеи

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи погиб при американо-израильском ударе по его резиденции. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB).

«Корпус стражей исламской революции, Вооруженные силы исламской республики и великое народное ополчение... продолжат путь своего лидера и будут твердо противостоять внутренним и внешним заговорам, а также нести суровое возмездие агрессорам, посягнувшим на исламскую Родину», – сказано в заявлении IRIB.

В публикации утверждается также, что «эта мученическая смерть укрепит решимость нашего народа продолжать идти светлым путем <...> имама Хаменеи».

По информации IRIB, в момент гибели верховный лидер исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете. Это произошло еще утром 28 февраля. При этом власти Ирана весь минувший день отрицали смерть главы государства.

Правительство исламской республики объявило о общенациональном трауре продолжительностью 40 дней и общенациональных выходных продолжительностью семь дней.

Над мавзолеем Имама Резы, расположенной в северо-восточном иранском городе Мешхеде шиитской святыней, поднят черный траурный флаг, передает агентство Tasnim.

Ранее о гибели Высшего руководителя Ирана сообщили агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.