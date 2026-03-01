Минниханов выразил соболезнования из-за гибели аятоллы Хаменеи и других граждан Ирана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», выразил соболезнования Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью высшего руководителя этой страны аятоллы Али Хосейни Хаменеи и других граждан исламской республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Выражаю глубокие соболезнования вам и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженных действий США и Израиля», – заметил Раис РТ в своем обращении.

«Проходящие на фоне переговорного процесса варварские ракетно-бомбовые удары, в том числе по жилым объектам, приведшие к гибели детей и мирных граждан, Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, других представителей иранского руководства являются грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права, несут хаос и эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к переговорам для мирного разрешения конфликта.

О смерти аятоллы Хаменеи в результате американо-израильских ударов сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть. Над мавзолеем Имама Резы – шиитской святыней, расположенной в городе Мешхеде, – поднят черный траурный флаг.

Юристом – членом Руководящего совета Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. Он станет временно исполняющим обязанности Высшего руководителя ИРИ.

Соболезнования Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Верховного лидера Ирана выразил и Президент России Владимир Путин.