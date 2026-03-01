В Иране подтвердили гибель начальника генштаба ВС Ирана и главы Минобороны
Иран подтверждает гибель начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде, передает иранское государственное агентство IRNA.
По данным агентства, опубликован перечень из четырех погибших высокопоставленных военных и политических деятелей. В списке значатся глава Генштаба, министр обороны, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани – об их гибели ранее уже появлялась информация.
Также подтверждена гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который занимал пост главнокомандующего вооруженными силами страны.