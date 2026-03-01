Пезешкиан пообещал отомстить за гибель Верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: president.ir

Иран считает своим долгом и законным правом отомстить за убийство Высшего руководителя исламской республики аятоллы Али Хосейни Хаменеи. Об этом заявил Президент ИРИ Масуд Пезешкиан, сообщает его пресс-служба.

«Исламская Республика Иран считает месть виновникам этого преступления своим долгом и законным правом», –отметил политик в заявлении, текст которого опубликован в его Телеграм-канале.

Пезешкиан также назвал «убийство <...> выдающегося лидера шиитского мира» «открытым объявлением войны мусульманам, особенно шиитам по всему миру, со стороны зловещего американско-сионистского альянса».

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани анонсировал в социальной сети X (прежде Twitter) удар по США и Израилю «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались».

О смерти аятоллы Хаменеи в результате американо-израильских ударов сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть. Над мавзолеем Имама Резы – шиитской святыней, расположенной в городе Мешхеде, – поднят черный траурный флаг.