КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США

Началась новая волна иранских ракетных ударов по Израилю и военным базам США, передает РИА Новости. В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что вооруженные силы Ирана «не позволят замолчать тревожным сиренам» ни в Израиле, ни на базах США.

По данным, опубликованным агентством ISNA, КСИР сообщил о шестой волне атак с применением ракет и беспилотников, нацеленных на объекты в Израиле и на американские базы в регионе.

Удары, как утверждается, пришлись по 27 целям, включая авиабазу Тель-Ноф, генеральный штаб израильской армии и крупный военно‑промышленный объект в Тель-Авиве.

В заявлении подчеркивается, что Иран намерен продолжать «этапы мести», нанося последовательные удары, которые, по их словам, должны заставить противников «раскаяться».