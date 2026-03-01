СМИ: При атаках по Ирану погибли четверо родственников верховного лидера Хаменеи

При ударах Израиля и Соединенных Штатов по Ирану погиб не только высший руководитель исламской республики аятолла Али Хосейни Хаменеи, но и четверо его родственников: дочь, зять, внук и одна из невесток. Об этом со ссылкой на «источники в доме верховного лидера» сообщает агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Резиденция Высшего руководителя ИРИ в столице страны Тегеране полностью уничтожена в результате американских и израильских атак, о чем свидетельствуют опубликованные еще накануне спутниковые снимки.

О смерти самого аятоллы Хаменеи сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть.

Правительство исламской республики объявило о общенациональном трауре продолжительностью 40 дней и общенациональных выходных продолжительностью семь дней. Над мавзолеем Имама Резы, расположенной в северо-восточном иранском городе Мешхеде шиитской святыней, поднят черный траурный флаг.