Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Аятолла Алиреза Арафи

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аятолла Алиреза Арафи назначен юристом – членом Руководящего совета Ирана. Он станет временно исполняющим обязанности Высшего руководителя ИРИ. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Upd. (13.15): Ранее стало известно, что до избрания верховного лидера вместо погибшего в ходе американо-израильской атаки на Иран аятоллы Али Хосейни Хаменеи его функции возьмет на себя руководящий совет. Соответствующие планы анонсировал секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

До этого агентство Tasnim рассказало, что после гибели высшего руководителя возглавлять страну во время переходного периода будут Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти ИРИ Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из 12 членов Совета стражей Конституции.

Алиреза Арафи является заместителем председателя Ассамблеи экспертов – совета из 88 богословов, который избирает верховного лидера. Кроме того, 67-летний политик – член Совета стражей Конституции и руководитель всех иранских семинарий.

Летом 2024 года Арафи приезжал в Казань, развитие связей в науке и культуре с ним тогда обсудил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

О смерти аятоллы Хаменеи в результате американо-израильских ударов сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть. Над мавзолеем Имама Резы – шиитской святыней, расположенной в городе Мешхеде, – поднят черный траурный флаг.