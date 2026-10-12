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Общество 12 октября 2026

Автобус по расписанию: как в Нижнекамске перестраивают общественный транспорт

В Нижнекамске обновляют автобусный и трамвайный парк, внедряют «Яндекс СИТИ» и модернизируют инфраструктуру

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Еще несколько лет назад пассажиры Нижнекамска могли ждать автобус по 40–50 минут, а на отдельных маршрутах – до часа. Сегодня в городе обновляют транспортный парк, внедряют цифровые системы и меняют организацию перевозок. О том, что уже удалось сделать и какие задачи остаются, обсудили на утреннем совещании в мэрии города.

Автобус по расписанию: как в Нижнекамске перестраивают общественный транспорт
Несколько лет назад общественный транспорт был одной из самых острых проблем Нижнекамска
Фото: © НТР-24

Когда автобус приходилось ждать час

Еще несколько лет назад общественный транспорт был одной из самых острых проблем Нижнекамска. Жители жаловались на большие интервалы движения: автобусы приходилось ждать по полчаса, а на отдельных маршрутах – до часа. В 2021 году на городских линиях оставалось всего 14 автобусов основного и альтернативного перевозчиков.

Проблема складывалась сразу из нескольких причин: перевозчик испытывал финансовые трудности, автобусов не хватало, а часть маршрутов работала нерентабельно. Сокращение числа машин приводило к увеличению интервалов, пассажиры все чаще отказывались от поездок, а положение транспортного предприятия становилось еще сложнее.

Чтобы разобраться в ситуации, город привлекал специалистов из Санкт-Петербурга. Эксперты изучали маршрутную сеть, наблюдали за пассажиропотоком, анализировали движение автобусов и трамваев.

В исследовании участвовали и студенты Нижнекамского химико-технологического института. Специалисты рассчитывали построить транспортную модель, которая помогла бы сделать маршруты удобнее и сократить время ожидания.

Максим Парамонов сообщил, что ежедневно выполняется более 750 рейсов. Из них до 400 приходится на городские автобусы

Фото: © НТР-24

«Общественный транспорт – это неотъемлемая часть городской экосистемы»

Сегодня транспортная система Нижнекамского района объединяет городские и пригородные автобусы, трамваи и сезонные маршруты до садовых товариществ.

«Общественный транспорт – не просто способ добраться из точки А в точку Б, а важнейший элемент городской среды и неотъемлемая часть городской экосистемы», – отметил на деловом понедельнике директор Центра диспетчеризации и организации пассажирских перевозок Максим Парамонов.

По его словам, сегодня ежедневно выполняется более 750 рейсов. Из них до 400 приходится на городские автобусы, 38 – на пригородные направления, 136 – на маршруты до садов и огородов. Еще 178 рейсов выполняют трамваи.

За девять месяцев 2026 года городские и пригородные автобусы перевезли более 9 млн пассажиров с учетом сезонных направлений. На городской транспорт пришлось свыше 8 млн поездок, около 262 тыс. пассажиров воспользовались пригородными маршрутами, еще более 460 тыс. – автобусами до садовых участков.

«Развитие общественного транспорта и обеспечение доступности для всех жителей Нижнекамского района остается одной из ключевых задач», – отметил Парамонов.

Кадр презентации, предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Планомерное обновление парка – это важнейший инструмент снижения нагрузки»

Сегодня в Нижнекамском районе действует разветвленная сеть пассажирских перевозок:

  • 11 городских автобусных маршрутов охватывают все ключевые микрорайоны;
  • трамвайная сеть (четыре маршрута) обеспечивает перевозки по основным городским направлениям;
  • пригородные маршруты обеспечивают связь города с районом;
  • сезонные маршруты – это 16 дачных направлений в теплое время года.

Парамонов подчеркнул, что одна из задач, которую предстоит решать и дальше, – обновление автобусного парка. Часть автобусов ПАЗ «Вектор», поступивших в 2021 году при поддержке республики, уже имеет значительный пробег. У отдельных машин он превышает 350 тыс. км. Чем старше техника, тем чаще ей требуется ремонт и тем сложнее поддерживать необходимое количество автобусов на линии.

Поэтому город постепенно переходит на более вместительные машины. В 2024 году при поддержке Раиса Татарстана приобрели девять автобусов LOTOS-105. В конце 2025 года по программе льготного лизинга закупили еще десять больших автобусов «Лотос» для городских маршрутов и пять «НефАЗов» для пригородного сообщения. Новая техника вышла на линии 23 декабря 2025 года.

«Планомерное обновление парка, в том числе за счет лизинговых программ, остается важнейшим инструментом снижения эксплуатационной нагрузки и повышения надежности обслуживания», – отметил спикер.

«Мы переходим от управления по жалобам к проактивному управлению на основе объективных данных в реальном времени»

Еще одно направление перемен – цифровые технологии. Нижнекамск стал первым городом в стране, где в рабочем режиме запустили комплексную систему управления городским транспортом «Яндекс СИТИ». Ее представили жителям в День города – 26 сентября.

О том, как система изменит организацию перевозок, рассказал руководитель по цифровой трансформации Нижнекамского района, директор Информационного центра Нижнекамска Максим Шаронов.

Максим Шаронов рассказал о системе «Яндекс СИТИ»

Фото: © НТР-24

«Мы переходим от управления по жалобам и по факту к проактивному управлению на основе объективных данных в реальном времени», – пояснил он.

Система объединяет оборудование в транспорте, инструменты диспетчерского контроля и аналитическую платформу. Она позволяет отслеживать движение автобусов и трамваев, выявлять отклонения от расписания, оценивать загруженность маршрутов и анализировать пассажиропоток.

Если на одном направлении транспорт регулярно задерживается или автобусы идут друг за другом, специалисты смогут изучить причины и подобрать решение. При планировании расписания можно будет учитывать пассажиропоток, количество доступных машин и возможности перевозчиков.

До 31 октября 2026 года при оплате через приложение «Яндекс Go» стоимость поездки на общественном транспорте в Нижнекамске составляет 23 рубля

Фото: © e-nkama.ru

Когда время прибытия можно узнать заранее

О запуске «Яндекс СИТИ» также рассказал заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников. По его словам, оборудование установили на 64 автобусах и 43 трамваях.

Для пассажиров цифровизация означает возможность заранее узнать время прибытия автобуса или трамвая и оплатить поездку через мобильные сервисы.

«Для жителей это возможность видеть точное время прибытия автобуса или трамвая и оплачивать проезд через „Яндекс Go“», – отметил Александр Умников.

До 31 октября 2026 года при оплате через приложение стоимость поездки на общественном транспорте в Нижнекамске составляет 23 рубля.

В городе также развивают навигацию и систему информирования пассажиров. На остановках устанавливают электронные табло, которые показывают номера маршрутов и время прибытия транспорта. Для определения местоположения автобусов используют Bluetooth-датчики, в том числе там, где сигнал спутниковой навигации может быть нестабильным.

На всем подвижном составе установлено оборудование для бескондукторной оплаты проезда. Рассчитаться можно транспортной или банковской картой, а также с помощью мобильных сервисов.

Предусматривается не только поставка новых вагонов, но и глубокая модернизация существующего парка трамваев

Фото: © пресс-служба Нижнекамского района

Трамвай: обновление вагонов и путей

В Нижнекамске продолжают модернизировать трамвайное сообщение. До конца 2026 года планируется капитально отремонтировать 11 трамвайных вагонов. Работы распределены на три этапа: четыре вагона – в октябре, еще четыре – в ноябре и три – в декабре.

Предусмотрено не только восстановление вагонов, но и обновление оборудования. В перспективе модернизация должна сделать поездки комфортнее и повысить надежность трамвайного парка.

В рамках соглашения предусматривается не только поставка новых вагонов, но и глубокая модернизация существующего парка: замена кузовов, обновление электрооборудования, внедрение современных систем управления и повышение энергоэффективности.

«Важным шагом в этом направлении стало заключение контракта с компанией ‘’Белкоммунмаш’’ на поставку и модернизацию трамвайных вагонов – эта инициатива реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», – напомнил Максим Парамонов.

Следующий крупный этап – ремонт путей. На 2027 год предусмотрено финансирование в размере 1 млрд рублей. Обновить планируют более 12 км трамвайных путей. Это должно улучшить плавность хода, уменьшить шум и вибрацию и создать условия для более стабильного движения вагонов.

Автобусы до садов – тоже часть городской системы

В Нижнекамском районе насчитывается 29 садоводческих товариществ, объединяющих более 26 тыс. действующих участков. На этих дачах занимаются садоводством более 78 тысяч человек. В летний сезон до них работают 16 автобусных маршрутов: 14 отправляются из Нижнекамска, еще два – из Камских Полян.

В 2026 году сезонные перевозки выполнялись с 21 апреля по 11 октября. На их организацию район ежегодно направляет бюджетные средства: в этом году субсидия составила около 21,2 млн рублей, годом ранее – почти 17,9 млн.

«Дачные участки для многих нижнекамцев – не просто зона отдыха, но и значимый ресурс для выращивания сельхозпродукции. Организация регулярных автобусных перевозок также помогает снизить нагрузку на дорожную сеть: часть пассажиропотока переходит с личных автомобилей на общественный транспорт. Это уменьшает количество машин на дорогах и способствует снижению числа пробок, особенно в часы пик и в выходные дни», – сказал Парамонов.

Замглавы Александр Умников поручил Максиму Парамонову изучить все жалобы дачников и более тщательно подготовиться к следующему сезону.

«Автовокзал Нижнекамска сегодня – это не просто точка отправления автобусов, а полноценный транспортный хаб»

Фото: © пресс-служба Нижнекамского района / НТР-24

Диспетчерская переехала на автовокзал

Парамонов подчеркнул, что для организации перевозок важно не только наличие техники, но и то, как управляют ее движением. Поэтому Центр диспетчеризации и организации пассажирских перевозок разместили непосредственно на территории Нижнекамского автовокзала.

Специалисты координируют работу перевозчиков, следят за соблюдением расписания и при необходимости корректируют движение. Данные навигационных систем позволяют видеть, где находятся автобусы, и быстрее выявлять отклонения от графика.

Одновременно завершилась модернизация самого автовокзала. Здесь заменили кровлю, обновили инженерные сети и решили проблему с отоплением. Для пассажиров оборудовали зал ожидания и современные билетные кассы, для сотрудников – комнаты отдыха и питания.

«Автовокзал Нижнекамска сегодня – это не просто точка отправления автобусов, а полноценный транспортный хаб, где комфорт и удобство продуманы для каждого – и для пассажиров, и для водителей, и для сотрудников транспортной системы», – отметил Парамонов.

По вопросам движения транспорта, расписания, маршрутов и стоимости проезда можно обращаться в справочную службу по телефону +7 (8555) 351-444.

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#ГордимсяНижнекамском #Транспорт
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