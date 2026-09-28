В Татарстане в этом году закупят 121 новый автобус

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В Татарстане в текущем году закупят 121 новый автобус. Об этом в своем Послании Госсовету республики сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Мы видим потребность жителей в доступном современном общественном транспорте. Мы ведем эту работу», – сказал он.

Кроме того, по электротранспорту ожидается программа модернизации подвижного состава с ежегодным финансированием 1 млрд рублей. Только в этом году отремонтируют 20 трамваев.

Минниханов поручил Минтрансу разработать новую пятилетку ремонта трамвайных путей. В целом, по его словам, необходимо модернизировать систему управления городским транспортом.