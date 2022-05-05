В Нижнекамск для улучшения работы общественного транспорта «зашла» питерская компания

Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Петроника» из Санкт-Петербурга, которая в своей работе использует новые виды общественного транспорта.

На своей странице во «ВКонтакте» Рамиль Муллин отметил, что исполком продолжает улучшать систему общественного транспорта в Нижнекамском районе. В будущем планируется создать большой логистический центр.

«Предстоит много решений — и увеличение количества автобусов, и реконструкция схем движения, и создание большого логистического центра. Будем делать все для комфорта наших жителей!» — написал Муллин.

Горожане положительно отреагировали на новость: «Благодарю от лица нижнекамцев Вас, Рамиль Хамзович, и Вашу команду. Ездим на автобусах! Радуемся!» — отметила нижнекамка Ольга Зверева. Другая горожанка Зария Плотникова от имени жильцов написала: «Огромное спасибо за транспорт».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в преддверии 9 Мая начнет курсировать «Трамвай Победы».