На капремонт Нижнекамского автовокзала направят 87 млн рублей

Нижнекамскому району направят 87 млн рублей на проведение капитального ремонта автовокзала. Решение принято руководством Республики Татарстан.

Как сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, выделение средств является важным и своевременным шагом в рамках масштабной работы по реформированию системы общественного транспорта. Речь идет об обновлении инфраструктуры, подвижного состава и повышении уровня комфорта для пассажиров.

По словам руководителя района, в настоящее время начинается этап проектирования, после чего в ближайшее время планируется приступить непосредственно к ремонтным работам.

Радмир Беляев также выразил благодарность руководству Республики Татарстан и Раису республики Рустаму Минниханову за поддержку и внимание к развитию Нижнекамска.