В Нижнекамске дан старт масштабному капремонту трамваев к 60-летию города

В Нижнекамске начался масштабный капитальный ремонт трамвайного парка к 60-летию города. Первый обновленный вагон уже проходит тестирование, до 1 мая его запустят в рейс, сообщил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Речь идет о глубокой модернизации подвижного состава. В вагонах полностью обновляют салон, устанавливают системы климат-контроля и видеонаблюдения, внедряют бескондукторную оплату проезда, а также улучшают условия работы водителя.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности: двери оснащаются системой антизажатия, обновляется электроника в соответствии с современными требованиями.

Такой подход позволяет продлить срок службы вагона на 15 лет и более чем вдвое снизить затраты по сравнению с приобретением нового транспорта. Работы ведутся на базе городского предприятия электротранспорта, что формирует собственные компетенции и расширяет возможности отрасли.

Первый модернизированный трамвай планируется вывести на линию к 1 мая. В перспективе предполагается обновить около 20 вагонов.

«Спасибо руководству республики за поддержку инициативы. Это очень позитивная повестка», – добавил глава района.