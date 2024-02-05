Большие автобусы вместо маршруток, трамваи – в промзону: что ждет транспорт в Нижнекамске

50 новых автобусов средней вместимости ПАЗ «Вектор» были получены от Правительства республики в конце 2021 года

Фото: e-nkama.ru

«Мы нарастили пассажиропоток почти до 7 миллионов человек в год»

Автопарк Нижнекамска не может качественно обслуживать жителей города, так как вместимость автобусов крайне низка.

Глава района Рамиль Муллин напомнил, что 50 новых автобусов средней вместимости ПАЗ «Вектор» были получены от Правительства республики в конце 2021 года. В результате за два года эксплуатации пассажиропоток фантастически вырос: с 600 тыс. человек до 7 миллионов.

«Радует, что нас начали слышать. Развивая только дорожную сеть, без учета общественного транспорта, мы не сможем удовлетворить запросы нашего населения», — отметил Муллин на деловом понедельнике.

Ранее градоначальник заявлял «Татар-информу», что количество автобусов планируется увеличить до 70 единиц. И самое главное – нужно запустить маршруты в сторону промзоны, где работает большинство нижнекамцев. Кроме того, построили новые улицы — Табеева, Гайнуллина, где появилось много жителей, которым тоже нужен транспорт.

Но если раньше Муллин говорил о необходимости увеличения единиц подвижного состава, то теперь заявил о переходе с автобусов средней вместимости на большие.

Рамиль Муллин: «Радует, что нас начали слышать. Развивая только дорожную сеть, без учета общественного транспорта, мы не сможем удовлетворить запросы нашего населения» Фото: e-nkama.ru

Автобусы купили в кредит

«Моя задача как руководителя — сделать общественный транспорт общедоступным, массовым, чтобы было меньше легкового личного транспорта, потому что это создает проблемы для города. Мы говорим про экологию, однако объем выбросов через выхлопные трубы машин больше, чем выбросов из труб заводов. Нужно развивать общественный транспорт как перспективу развития города», — говорил ранее Муллин «Татар-информу».

В этом году парк Нижнекамска уже пополнился девятью автобусами большой вместимости марки Lotos 105 CNG, которые производятся в Татарстане.

Автобус Lotos ранее «протестировал» мэр Казани Ильсур Метшин.

Lotos рассчитан на 92 человека, в том числе предусмотрено 25-27 посадочных мест. В ходе теста отметили экологичность и большую вместимость. Однако столичному руководителю не понравилось то, что автобус не полностью низкопольный, кроме того, у него отсутствует третья дверь для входа в салон. Казани такие машины не подошли.

Lotos рассчитан на 92 человека, в том числе предусмотрено 25-27 посадочных мест. В ходе теста отметили экологичность и большую вместимость Фото: kzn.ru

Нижнекамск купил автобусы за счет бюджетного кредита. Деньги придется возвращать, и сумма «бременем нагрузки ляжет на бюджет», отметил глава Нижнекамского района. Кроме того, в бюджете на 2024 год заложено субсидирование общественного транспорта на сумму более 100 млн рублей за счет допдоходов.

Проблему пробок в промзоне решит электротранспорт

В будущем власти Нижнекамска планируют запустить трамвайное сообщение до промзоны по новому маршруту. Это решение вызвано тем, что дорога «захлебывается» из-за большого потока машин.

Муллин заявил, что рассматривается несколько вариантов получения финансирования из федерального бюджета — это и концессии, и частно-государственное партнерство, и программа по развитию электротранспорта.

«Для нас архиважно развить проект электротранспорта по улице Мира, по проспекту Вахитова с выходом на Соболеково до промышленной зоны. Хотим мы этого или нет, но в промышленную зону придется запускать электротранспорт. Сегодня эта дорога захлебывается», — заявил градоначальник.

В будущем власти Нижнекамска планируют запустить трамвайное сообщение до промзоны по новому маршруту Фото: e-nkama.ru

Он подчеркнул, что пробки образуются из-за того, что многие сотрудники для поездки на работу используют личный транспорт. Но если бы были удобные вахтовые автобусы, это значительно бы разгрузило дорогу.

Причина заторов кроется и в качестве дорожного полотна — 33 км промышленных дорог требуют полного обновления. Власти Нижнекамска работают в этом направлении, отметил Муллин.

«Мы выкупаем ларьки 90-х и ставим цивилизованные остановки»

В Нижнекамске продолжится работа по замене остановок общественного транспорта. Только в прошлом году в городе поставили 52 новых павильона.

«У нас сегодня уже половина автобусных остановок соответствует современным стандартам, поэтому и дальше в этом направлении будем двигаться. Мы выкупаем ларьки девяностых годов, вычищаем территорию, ставим цивилизованные, удобные, комфортные остановки», — сказал мэр города.

В Нижнекамске продолжится работа по замене остановок общественного транспорта. Только в прошлом году в городе поставили 52 новых павильона Фото: e-nkama.ru

Также в городе стоит задача выделить отдельную полосу для общественного транспорта. Планируется, что в этом году она будет запущена в пилотном режиме.

«Мы ремонтируем не только дороги, а комплексно подходим к благоустройству пространств: это и велосипедные, и пешеходные дорожки, и освещение, и вопросы безопасности. Вы, наверное, заметили, как преображается город: проспект Мира, Вахитова, Строителей», — резюмировал Муллин.

Общественный транспорт должен работать с 5 утра до 11 вечера

Глава напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе раскритиковал организацию работы общественного транспорта в целом по республике.

«Интервал движения в час пик должен составлять 10–15 минут, в другие часы — не более 20–25 минут» Фото: © «Татар-информ»

«Рустам Нургалиевич обозначил, что если мы по дорожному строительству пошли далеко, то в части развития общественного транспорта пока очень много нареканий. Благо по городу у нас есть неплохой задел, но еще, конечно, далеко до идеала. На этой неделе максимально постараемся завершить работы по оформлению этих автобусов и запустить их на те маршруты, которые требуют большой вместимости. Нас радует, что сегодня этому вопросу начали уделять внимание», – заявил Муллин.

По его мнению, общественный транспорт должен работать с пяти утра до одиннадцати вечера. «Я для себя пока так вижу, может быть, в последующем и до двенадцати ночи. Интервал движения в час пик должен составлять 10–15 минут, в другие часы — не более 20–25 минут», — сказал он.