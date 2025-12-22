Минниханов передал Нижнекамску 15 новых автобусов большой вместимости

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе сегодняшней рабочей поездки в Закамье принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от 15 новых автобусов большой вместимости Нижнекамскому району РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе церемонии было отмечено, что развитие общественного транспорта сейчас является одной из приоритетных задач Нижнекамского района. Само получение новых автобусов еще неделю назад анонсировал руководитель муниципального образования Радмир Беляев.

Муниципалитет получил десять автобусов среднего класса LOTOS-105 на метане (по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни») и пять пригородных автобусов «НефАЗ 5299-31-52» (по государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»).

Обновление парка общественного транспорта реализуется совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией по льготным программам.

Помимо Раиса Татарстана и мэра Нижнекамска, в церемонии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, директор Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин и другие официальные лица. Сертификат на автобусы был передан генеральному директору ООО «Нижнекамское ПАТП» Юрию Иванову.

Рустам Минниханов в своей речи напомнил, что сегодня в Татарстане произошло много приятных событий. Так, в Альметьевске был открыт новый перинатальный центр.

«Лидер нефтепереработки России – "ТАНЕКО" – реализует сегодня много интересных проектов. И сегодня в Нижнекамске развиваются пассажирские перевозки. Для города они были важным направлением. Новые автобусы направлены на решение задачи городских перевозок. Качество обслуживания горожан на таком направлении, как общественный транспорт, значительно улучшится», – заявил Раис РТ.

«У нас есть целая программа – по укреплению материально-технической базы, развитию парка городских перевозок», – также заверил он.

Радмир Беляев в свою очередь подчеркнул, что для возглавляемого им города сегодня действительно значимый день. «Благодаря поддержке Рустама Минниханова мы приобрели 15 автобусов большой вместимости. Вы помните, что у нас в основном работали автобусы малой вместимости, но для такого крупного промышленного центра, как Нижнекамск, автобусы большой вместимости были важны, и [они] напрямую влияют на качество жизни и комфорт перевозок наших горожан», – отметил он.

«Порядка 40% общественного транспорта города – это автобусы большой вместимости. Также мы продолжаем нашу экологическую повестку – автобусы на метане», – уточнил мэр.

Позднее Рустам Минниханов написал на своих страницах в социальных сетях: «Передали Нижнекамску новые автобусы большой вместимости для городских и пригородных маршрутов. Уверен, что благодаря этому пополнению, качество обслуживания пассажиров в Нижнекамске значительно улучшится».

«Барлыгы Түбән Камага 15 яңа автобус тапшырылды. Аларның унысы газ ягулыгында йөрүгә көйләнгән. Гражданнарны уңайлы һәм имин транспорт белән тәэмин итү - илебездәге төп бурычларның берсе (в переводе с татарского – „Всего Нижнекамску было передано 15 новых автобусов. Десять из них настроены на проезд на газовом топливе. Обеспечение граждан доступным и безопасным транспортом – одна из главных задач в нашей стране“)», – добавил Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX.