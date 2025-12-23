«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

Сегодня на сайте «Татар-информа» стартует финал конкурса, который мы проводим вместе с Министерством промышленности и торговли РТ, на главное промышленное достижение Татарстана 2025 года. Представляем топ-10 знаковых событий для индустрии республики и рассказываем про каждый проект, чтобы вы могли проголосовать за один из них.





Первый этап голосования за лучший проект в индустрии проходил с 15 по 21 декабря в телеграм-каналах «Татар-информа» и Минпромторга РТ.

Профильное министерство предварительно отобрало и представило на суд подписчиков 20 проектов. Десять событий, набравших наибольшее количество голосов, вышли в финал.

Итоговое голосование проходит на сайте «Татар-информа» с 8.00 23 декабря и завершится 25 декабря в 18:00. Итоги и победитель будут объявлены 26 декабря.

Представляем проекты и предлагаем выбрать одно из десяти ключевых событий промышленной жизни республики:

Многоцелевой вертолет «Ансат» в обновленной версии совершил свой первый шестиминутный полет 2 сентября в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1. Поднят в воздух импортозамещенный вертолет «Ансат» с российскими двигателями

Многоцелевой вертолет «Ансат» в обновленной версии совершил свой первый шестиминутный полет 2 сентября в Казани. Свидетелем важного события стал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Сейчас машиностроители ждут окончания летных испытаний.

Вместо американского двигателя на вертолет поставили отечественный ВК-650В, который разработала Объединенная двигателестроительная корпорация из Санкт-Петербурга. На вертолете заменили все иностранные комплектующие, включая компоненты системы управления и автопилота. Изменили конструкцию фюзеляжа, увеличили долю композиционных материалов – в результате весовые характеристики «Ансата» улучшились.

Установку гидрокрекинга-2 на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске запустили 11 июля Фото: rais.tatarstan.ru

2. На «ТАНЕКО» запущена установка, которая увеличит выход светлых нефтепродуктов до 90%

Установку гидрокрекинга-2 на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске запустили 11 июля. На церемонии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Александр Новак. Комбинированная установка предназначена для переработки вакуумного газойля объемом 1,2 млн тонн в год с выпуском высококачественной продукции, в том числе нафты и дизельного топлива.

Запуск установки – стратегически важное событие не только в формате республики, но и всей страны. Выход светлых нефтепродуктов на уровне 90% означает максимальную глубину переработки нефти.

Завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования запустили 19 ноября в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

3. В Зеленодольске открылся завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования

Официально предприятие запустили 19 ноября в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Высокотехнологичное производство стало первым якорным резидентом зеленодольского промпарка «Турбина». По планам завод сначала будет проводить восстановительный ремонт импортных газовых турбин, а затем постепенно освоит производство. В условиях санкций и ухода западных производителей собственное производство и ремонт газовых турбин становятся вопросом технологического суверенитета.

Новое предприятие оснащено уникальным для России оборудованием, включая комплексы лазерной наплавки, 3D-сканирования и собственную лабораторию контроля. Кроме того, на базе нового завода запустят школу «ТурбоПИШ» для подготовки инженеров.

КАМАЗ изготовил серийную партию инновационных грузовиков поколения К5+ для российского рынка и экспорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4. КАМАЗ начал серийное производство новых моделей техники

Автогигант изготовил серийную партию инновационных грузовиков поколения К5+ для российского рынка и экспорта. С конвейера завода сошли 20 обновленных седельных тягачей, выпуск еще 15 таких грузовиков – в производственном плане декабря.

Еще одна новинка – модель беспилотного КАМАЗа «Маяк-2», в которой улучшили технические характеристики. За рулем беспилотника гендиректор автогиганта Сергей Когогин приехал на Петербургский международный экономический форум.

Предприятие разработало автобус на газомоторном топливе специально для нефтегазовой отрасли и уже отправило в ямало-ненецкий Надым семь единиц техники, работающих на компримированном природном газе.

На Петербургском международном газовом форуме КАМАЗ презентовал новый туристический автобус, работающий на компримированном природном газе Фото: kamaz.ru

На Петербургском международном газовом форуме КАМАЗ презентовал новый туристический автобус, работающий на компримированном природном газе.

Завод договорился о поставках 700 электробусов новейшего поколения в Москву до конца 2027 года. Их начали выпускать весной.

Автогигант также выпустил седельный тягач поколения К5, который адаптирован для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Первыми инновационное транспортное средство протестировали на полигоне компании ветераны СВО.

«Соллерс Алабуга» начал выпуск легких коммерческих автомобилей Фото: sollers-cargo.ru

5. «Соллерс Алабуга» начал выпуск легких коммерческих автомобилей Sollers SF1, SF5 и минивэна SP7

Группа «Соллерс» вывела на российский рынок первый минивэн локального производства с бензиновым агрегатом SP7. Доступны две версии – семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе. Премьера прошла на стенде Татарстана на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле этого года.

SF1 – это компактный городской фургон с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. SF5 – это фургон для крупных грузов, в котором установлен дизельный двигатель мощностью 150 л. с.

«Флот РТ» получил два новых «Метеора», а также судно А217-1, построенные на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

6. Зеленодольский завод имени А. М. Горького передал «Флоту РТ» два судна «Метеор-2020»

«Флот РТ» получил два новых «метеора», а также судно А217-1, построенные на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького. У «метеоров» есть ряд преимуществ относительно существующих судов на подводных крыльях. В частности, модернизированная крыльевая система способствует уменьшению перегрузок на волнах. Судостроители считают, что появление нового «метеора» знаменует собой возрождение российского гражданского флота, и примечательно, что судно выпускают в Татарстане.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

7. «Ремдизель» разработал мобильную сторожевую башню для усиления объектов боевого дежурства

Мобильная сторожевая башня МСБ-РД разработана для оперативного развертывания, усиления мест и объектов боевого дежурства и обеспечения полной ситуационной осведомленности. Есть несколько вариантов назначений – от контрольно-пропускного пункта предприятий до пограничных пунктов наблюдения. Благодаря мобильности вышку можно установить в любом месте.

Сторожевая башня рассчитана на длительное проживание двух человек и ведение мониторинга обстановки. Она оснащена системой кондиционирования, спальным местом, системой отопления, системой обнаружения и подавления БПЛА. Стекла бронированы, вся башня высокой защищенности с возможностью увеличения класса защиты.

8. POZIS начал серийный выпуск морозильников для хранения биопрепаратов и крови

Среди перспективных новинок зеленодольского производителя – морозильник-ларь со сверхнизким температурным режимом. Он предназначен для длительного хранения биопрепаратов, плазмы и компонентов крови при температуре от -60 до -86 градусов Цельсия. Морозильник используется на станциях переливания крови, в лабораториях и других учреждениях здравоохранения. Основные преимущества новой модели – стабильность температуры и низкий уровень шума.

«Татнефть» запустила проект, который обеспечит отечественный агропромышленный комплекс белковыми добавками и позволит рационально использовать природный газ Фото: rais.tatarstan.ru

9. «Татнефть» начала производство кормовой добавки из природного газа для сельского хозяйства

Компания запустила проект, который обеспечит отечественный агропромышленный комплекс белковыми добавками и позволит рационально использовать природный газ. Технология заключается в следующем: микроорганизмы поглощают метан, благодаря чему размножаются и наращивают массу. Получается гаприн – белок естественного происхождения, а его производство на 100% экологично, утверждают в компании.

На предприятии выпускают самые большие в России полимерные многослойные трубы (с соэкструзионными слоями) диаметром 1,6 метра Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

10. РГК запустила производство самых больших в РФ полимерных многослойных и спиральновитых труб

Компания выпускает продукцию на площадях трубного завода, выкупленного РГК у «Казаньоргсинтеза» в 2023 году. В результате было полностью модернизировано советское производство, закуплено новое оборудование, запущены новые линейки продукции. Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.

Сейчас на предприятии выпускают самые большие в России полимерные многослойные трубы (с соэкструзионными слоями) диаметром 1,6 метра и спиральновитые трубы диаметром 2,4 метра с повышенным коэффициентом кольцевой жесткости. По ряду показателей аналогов данным трубам в стране нет.

Ту-214 новой постройки совершил первый полет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вне конкурса

Нельзя не упомянуть про еще одно ключевое событие в промышленности Татарстана. Когда был запущен проект, стало известно, что совершил первый полет пассажирский самолет Ту-214 новой постройки. Он состоит из отечественных комплектующих. Полет продлился 1 час 10 минут и прошел в штатном режиме. Ожидается, что в 2026 году Казанский авиастроительный завод им. С. П. Горбунова построит три таких самолета.