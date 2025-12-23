«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году
Читатели «Татар-информа» выберут главное событие в промышленности
Сегодня на сайте «Татар-информа» стартует финал конкурса, который мы проводим вместе с Министерством промышленности и торговли РТ, на главное промышленное достижение Татарстана 2025 года. Представляем топ-10 знаковых событий для индустрии республики и рассказываем про каждый проект, чтобы вы могли проголосовать за один из них.
Первый этап голосования за лучший проект в индустрии проходил с 15 по 21 декабря в телеграм-каналах «Татар-информа» и Минпромторга РТ.
Профильное министерство предварительно отобрало и представило на суд подписчиков 20 проектов. Десять событий, набравших наибольшее количество голосов, вышли в финал.
Итоговое голосование проходит на сайте «Татар-информа» с 8.00 23 декабря и завершится 25 декабря в 18:00. Итоги и победитель будут объявлены 26 декабря.
Представляем проекты и предлагаем выбрать одно из десяти ключевых событий промышленной жизни республики:
1. Поднят в воздух импортозамещенный вертолет «Ансат» с российскими двигателями
Многоцелевой вертолет «Ансат» в обновленной версии совершил свой первый шестиминутный полет 2 сентября в Казани. Свидетелем важного события стал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Сейчас машиностроители ждут окончания летных испытаний.
Вместо американского двигателя на вертолет поставили отечественный ВК-650В, который разработала Объединенная двигателестроительная корпорация из Санкт-Петербурга. На вертолете заменили все иностранные комплектующие, включая компоненты системы управления и автопилота. Изменили конструкцию фюзеляжа, увеличили долю композиционных материалов – в результате весовые характеристики «Ансата» улучшились.
2. На «ТАНЕКО» запущена установка, которая увеличит выход светлых нефтепродуктов до 90%
Установку гидрокрекинга-2 на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске запустили 11 июля. На церемонии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Александр Новак. Комбинированная установка предназначена для переработки вакуумного газойля объемом 1,2 млн тонн в год с выпуском высококачественной продукции, в том числе нафты и дизельного топлива.
Запуск установки – стратегически важное событие не только в формате республики, но и всей страны. Выход светлых нефтепродуктов на уровне 90% означает максимальную глубину переработки нефти.
3. В Зеленодольске открылся завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования
Официально предприятие запустили 19 ноября в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Высокотехнологичное производство стало первым якорным резидентом зеленодольского промпарка «Турбина». По планам завод сначала будет проводить восстановительный ремонт импортных газовых турбин, а затем постепенно освоит производство. В условиях санкций и ухода западных производителей собственное производство и ремонт газовых турбин становятся вопросом технологического суверенитета.
Новое предприятие оснащено уникальным для России оборудованием, включая комплексы лазерной наплавки, 3D-сканирования и собственную лабораторию контроля. Кроме того, на базе нового завода запустят школу «ТурбоПИШ» для подготовки инженеров.
4. КАМАЗ начал серийное производство новых моделей техники
Автогигант изготовил серийную партию инновационных грузовиков поколения К5+ для российского рынка и экспорта. С конвейера завода сошли 20 обновленных седельных тягачей, выпуск еще 15 таких грузовиков – в производственном плане декабря.
Еще одна новинка – модель беспилотного КАМАЗа «Маяк-2», в которой улучшили технические характеристики. За рулем беспилотника гендиректор автогиганта Сергей Когогин приехал на Петербургский международный экономический форум.
Предприятие разработало автобус на газомоторном топливе специально для нефтегазовой отрасли и уже отправило в ямало-ненецкий Надым семь единиц техники, работающих на компримированном природном газе.
На Петербургском международном газовом форуме КАМАЗ презентовал новый туристический автобус, работающий на компримированном природном газе.
Завод договорился о поставках 700 электробусов новейшего поколения в Москву до конца 2027 года. Их начали выпускать весной.
Автогигант также выпустил седельный тягач поколения К5, который адаптирован для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Первыми инновационное транспортное средство протестировали на полигоне компании ветераны СВО.
5. «Соллерс Алабуга» начал выпуск легких коммерческих автомобилей Sollers SF1, SF5 и минивэна SP7
Группа «Соллерс» вывела на российский рынок первый минивэн локального производства с бензиновым агрегатом SP7. Доступны две версии – семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе. Премьера прошла на стенде Татарстана на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле этого года.
SF1 – это компактный городской фургон с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. SF5 – это фургон для крупных грузов, в котором установлен дизельный двигатель мощностью 150 л. с.
6. Зеленодольский завод имени А. М. Горького передал «Флоту РТ» два судна «Метеор-2020»
«Флот РТ» получил два новых «метеора», а также судно А217-1, построенные на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького. У «метеоров» есть ряд преимуществ относительно существующих судов на подводных крыльях. В частности, модернизированная крыльевая система способствует уменьшению перегрузок на волнах. Судостроители считают, что появление нового «метеора» знаменует собой возрождение российского гражданского флота, и примечательно, что судно выпускают в Татарстане.
7. «Ремдизель» разработал мобильную сторожевую башню для усиления объектов боевого дежурства
Мобильная сторожевая башня МСБ-РД разработана для оперативного развертывания, усиления мест и объектов боевого дежурства и обеспечения полной ситуационной осведомленности. Есть несколько вариантов назначений – от контрольно-пропускного пункта предприятий до пограничных пунктов наблюдения. Благодаря мобильности вышку можно установить в любом месте.
Сторожевая башня рассчитана на длительное проживание двух человек и ведение мониторинга обстановки. Она оснащена системой кондиционирования, спальным местом, системой отопления, системой обнаружения и подавления БПЛА. Стекла бронированы, вся башня высокой защищенности с возможностью увеличения класса защиты.
8. POZIS начал серийный выпуск морозильников для хранения биопрепаратов и крови
Среди перспективных новинок зеленодольского производителя – морозильник-ларь со сверхнизким температурным режимом. Он предназначен для длительного хранения биопрепаратов, плазмы и компонентов крови при температуре от -60 до -86 градусов Цельсия. Морозильник используется на станциях переливания крови, в лабораториях и других учреждениях здравоохранения. Основные преимущества новой модели – стабильность температуры и низкий уровень шума.
9. «Татнефть» начала производство кормовой добавки из природного газа для сельского хозяйства
Компания запустила проект, который обеспечит отечественный агропромышленный комплекс белковыми добавками и позволит рационально использовать природный газ. Технология заключается в следующем: микроорганизмы поглощают метан, благодаря чему размножаются и наращивают массу. Получается гаприн – белок естественного происхождения, а его производство на 100% экологично, утверждают в компании.
10. РГК запустила производство самых больших в РФ полимерных многослойных и спиральновитых труб
Компания выпускает продукцию на площадях трубного завода, выкупленного РГК у «Казаньоргсинтеза» в 2023 году. В результате было полностью модернизировано советское производство, закуплено новое оборудование, запущены новые линейки продукции. Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.
Сейчас на предприятии выпускают самые большие в России полимерные многослойные трубы (с соэкструзионными слоями) диаметром 1,6 метра и спиральновитые трубы диаметром 2,4 метра с повышенным коэффициентом кольцевой жесткости. По ряду показателей аналогов данным трубам в стране нет.
Вне конкурса
Нельзя не упомянуть про еще одно ключевое событие в промышленности Татарстана. Когда был запущен проект, стало известно, что совершил первый полет пассажирский самолет Ту-214 новой постройки. Он состоит из отечественных комплектующих. Полет продлился 1 час 10 минут и прошел в штатном режиме. Ожидается, что в 2026 году Казанский авиастроительный завод им. С. П. Горбунова построит три таких самолета.