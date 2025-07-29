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Экономика 29 июля 2025 12:00

Речной флот Татарстана пополнился двумя «Метеорами»

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Речной флот Татарстана пополнился двумя «Метеорами»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Зеленодольский судостроительный завод имени Горького передал флоту Татарстана два новых судна на подводных крыльях «Метеор 2020». Церемония передачи прошла в режиме ВКС на Казанском вертолетном заводе в присутствии Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Это быстроходный флот, который в первую очередь помогает улучшить качество жизни наших граждан. Они будут работать на маршрутах нашей республики», – заявил Минниханов.

Он также добавил, что суда были построены по заказу Государственной транспортной лизинговой компании.

#метеор #Татарстан #Рустам Минниханов #Флот РТ
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