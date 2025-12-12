Алексей Песошин оценил новые автомобили поколения К5 на выставке КАМАЗа в Челнах

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил Набережные Челны, где ознакомился с выставкой новейшей автотехники КАМАЗа. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В рамках мероприятия, организованного на площадке Научно-технического центра компании, участники Совета директоров КАМАЗа смогли оценить новейшие модели грузовых, пассажирских и легковых автомобилей, а также испытать их в ходе тест-драйва.

В мероприятии приняли участие также генеральный директор Госкорпорации «Ростех», председатель Совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев и другие руководители.

Выставка представила 28 единиц различной техники: от высокотехнологичных тягачей и самосвалов КАМАЗ нового поколения К5 до автобусов и электробусов КАМАЗ. В числе экспонатов были также легковые автомобили «Москвич» и электромобиль «Атом». Гости мероприятия имели возможность провести тест-драйв моделей КАМАЗ-54901 на КПГ, КАМАЗ-54902, КАМАЗ-53252, а также легковых автомобилей Москвич и Атом.

Особое внимание привлекла модель КАМАЗ-53252 (4х2), которая станет частью высокотехнологичной линейки К5 и будет представлена на рынке в 2026 году. В первом квартале 2026 года планируется завершить сертификационные испытания и получить одобрение типа шасси.

Среди новинок 2025 года были представлены полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65954 (6х6) и самосвал КАМАЗ-65959 (6х6), а также газомоторная версия седельного тягача КАМАЗ-54901 (4х2), работающая на компримированном природном газе (КПГ). Газомоторный тягач также был доступен для тест-драйва.

Кроме того, в Набережных Челнах прошла презентация программы предпродажной подготовки первой партии российских электромобилей «Атом». Электромобили «Атом» оснащены собственной электронной архитектурой, включающей кибербезопасную операционную систему Атом ОС, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор Атом ID.