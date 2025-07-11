На «ТАНЕКО» открыли новый комплекс переработки нефтепродуктов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Запуск установки гидрокрекинга-2 на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске состоялся сегодня в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера России Александра Новака.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Наши специалисты способны сами создавать такие уникальные объекты. Это говорит о высоком профессионализме коллектива. Все проекты реализуются качественно и в срок», – похвалил работников предприятия Раис Татарстана.

Комбинированная установка предназначена для переработки вакуумного газойля объемом 1,2 млн тонн в год с выпуском высококачественной продукции, в том числе – нафты и дизельного топлива. Как отметил Рустам Минниханов, установка гидрокрекинга-2 является одним из стратегически значимых объектов «ТАНЕКО».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Александр Новак заявил, что открытие данного производственного объекта на «ТАНЕКО» – знаковое событие для всей страны.

«Нефтепереработка – одна из основных отраслей нашей промышленности, обеспечивающая высококачественными нефтепродуктами внутренний рынок и реализующая продукцию на экспорт», – сказал вице-премьер РФ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он добавил, что «ТАНЕКО» – это единственный нефтеперерабатывающий завод в России, где действуют сразу две установки гидрокрекинга, причем с почти полным набором российского оборудования.

Сама установка построена с использованием технологий и оборудования отечественных предприятий и компаний из дружественных стран. Ее запуск увеличит выход светлых нефтепродуктов компании с 85% до 90% и дополнительно даст наиболее ценные нефтепродукты.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После церемонии запуска Рустам Минниханов и Александр Новак вручили отличившимся сотрудникам «ТАНЕКО» государственные награды.

Затем Раис РТ и вице-премьер РФ посетили центральную операторную «ТАНЕКО», где Новаку показали образцы выпускаемой на предприятии продукции.