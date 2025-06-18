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Общество 18 июня 2025 09:21

Сергей Когогин направился на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике нового поколения

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Сергей Когогин направился на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике нового поколения
Фото: Телерам-канал ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум — 2025 на беспилотном грузовике нового поколения МАЯК-2. В поездке принимает участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Автономные КАМАЗы вышли на маршрут по федеральной трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщается в Телеграм-канале компании, подробности заезда будут обнародованы по его окончании — после 15:00.

#Сергей Когогин #ПМЭФ
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