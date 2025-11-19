Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования, который входит в группу компаний «Амкор». Предприятие стало первым якорным резидентом зеленодольского промпарка «Турбина».

«Очень приятно, что здесь, в Зеленодольске, открылось достаточно высокотехнологичное производство. Сегодня для нашей страны газовые турбины – это серьезный вопрос. Серьезный вопрос по эксплуатации существующих импортных машин и наших отечественных», – сказал Минниханов.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Напомним, проект создания завода был одобрен на инвестиционном совете РТ еще в июне 2023-го, в том же году началось строительство завода в ТОР «Зеленодольск». В 2024 году ввели в эксплуатацию первую очередь, на этом этапе проводится восстановительный ремонт импортных газовых турбин.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Нам передаются детали газовых турбин, и мы их ремонтируем. Это текущая работа. Кроме того, мы сейчас занимаемся внедрением аддитивных технологий. Вчера было подписано соглашение с Росатомом о сотрудничестве, в рамках которого будет создан центр сертифицированной аддитивной печати. То есть мы здесь печатаем текущую конструкцию изделий и занимаемся перепроектированием изделий с учетом отзывов, получаемых с эксплуатации», – рассказал директор по перспективному развитию Евгений Дьяконов.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Промпарк «Турбина» был создан решением совета депутатов Зеленодольского района в июне 2025 года. Ранее сообщалось, что в него инвестируют почти 960 миллионов рублей. Объект расположился на площади 16 гектаров. Предполагается, что в промпарке создадут 276 рабочих мест. Всего ожидается 9 резидентов.