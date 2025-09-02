«Второе рождение вертолета»: как в Казани подняли в воздух импортозамещенный «Ансат»

Многоцелевой вертолет «Ансат» в полной импортозамещенной версии совершил сегодня свой первый шестиминутный полет. В машине заменили двигатели и многие системы импортного производства на отечественные решения. Как прошли первые испытания вертолета и в чем особенности обновленной версии – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы работали над этим последние четыре года»

Казанский вертолетный завод отмечает сегодня важную для себя дату – первый полет многоцелевого вертолета «Ансат» на базе отечественных компонентов, собранного работниками предприятия.

Запечатлеть событие прибыл министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Он заявил, что обновленный вертолет стал еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета страны.

«Машина, которая родилась здесь, в Казани, на вертолетном заводе, сегодня получила второе рождение. Достаточно большое количество систем было импортозамещено – мы работали над этим последние четыре года», – подчеркнул Алиханов.

Антон Алиханов заявил, что обновленный вертолет стал еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские двигатели заменили американские

Импортозамещенный «Ансат» создан на базе модели «Ансат-М», сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком – до 800 километров. Вертолеты «Ансат» отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации.

Машина может выполнять полеты при температурах от –45 до +50 градусов по Цельсию, а также в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.

Ключевое обновление – машина получила российский двигатель ВК-650В. Госкорпорация «Ростех» впервые представила его на выставке Aero India в феврале этого года. Разработка Объединенной двигателестроительной корпорации позволила заместить американские моторы Pratt & Whitney.

Также были улучшенные ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, которая позволяет эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде.

«В процессе ремоторизации «Ансата» специалисты завода комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень», – заявил глава Минпромторга РФ.

Испытания прошли без каких-либо отклонений от установленных параметров, что свидетельствует о высоком качестве сборки и качестве компонентов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Управление и автопилот лучше, чем на прошлых вертолетах»

Полет обновленного вертолета прошел в штатном режиме: экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета, была проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем.

Испытания прошли без каких-либо отклонений от установленных параметров, что свидетельствует о высоком качестве сборки и качестве компонентов.

«Управляется очень хорошо, все системы работают, причем и управление, и автопилот лучше, чем на прошлых вертолетах», – прокомментировал свои ощущения от управления машиной летчик-испытатель, командир воздушного судна и шеф-пилот Казанского вертолетного завода Сергей Голотенко, совершивший первый полет.

Николай Колесов отметил, что первый полет – это очень важный шаг в переходе от цикла наземной работы над вертолетом к его летным испытаниям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Улучшение взлетной массы и противообледенительная система

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов отметил, что первый полет – это очень важный шаг в переходе от цикла наземной работы над вертолетом к его летным испытаниям.

Колесов подчеркнул, что параллельно с импортозамещением продолжается реализация программы модернизации воздушного судна по увеличению его взлетной массы и установке противообледенительной системы. Так, к примеру, была изменена конструкция фюзеляжа и повышена доля композиционных материалов.

«Именно благодаря этой совместной работе, в которой мы учитывали опыт эксплуатации «Ансата», удалось не только обеспечить независимость от зарубежных поставщиков, но и улучшить летно-технические характеристики воздушного судна», – заявил он.

Алиханов подчеркнул, что вертолет «Ансат» уже довольно хорошо зарекомендовал себя на российском и зарубежном рынках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это машина, которая будет пользоваться спросом и за рубежом»

Алиханов подчеркнул, что вертолет «Ансат» уже довольно хорошо зарекомендовал себя на российском и зарубежном рынках. К примеру, в гражданском сегменте используется около 150 таких вертолетов.

«Работаем над тем, чтобы расширить их ресурс. Эта машина показывает, что наша авиация может решать весь спектр задач и стать полностью независимой от любых импортных систем. Это машина, которая будет пользоваться спросом и за рубежом. Думаю, она станет новой жемчужиной в короне российской авиации», – подчеркнул также Алиханов.