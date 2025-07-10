Коробченко о новинках Татарстана на ИННОПРОМе: «Такие машины в России никто не делает»

Сегодня в Екатеринбурге завершает работу крупнейшая промышленная выставка России ИННОПРОМ. С кем провели ключевые переговоры, почему Татарстан – лидер в промрейтинге России, какие новинки представила республика, корреспонденту «Татар-информа» на полях выставки рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.





Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко

Фото: rais.tatarstan.ru

«На ИННОПРОМе можно увидеть, что наша промышленность реально развивается»

Олег Владимирович, делегация от Минпромторга Татарстана на этой неделе активно работала в Екатеринбурге на ИННОПРОМе. Самой крупной промышленной выставке России в этом году 15 лет. Что вы можете сказать об этой площадке?

Площадка очень серьезная. Здесь можно увидеть, что наша промышленность реально развивается.

Какие встречи вы провели на полях ИННОПРОМа?

Здесь собираются все промышленники. С замглавы Минпромторга России Альбертом Каримовым была встреча по автопрому, с замминистра Михаилом Юриным – по малотоннажной химии, с первым замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым и директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей – по финансированию.

«Соллерс» – динамично развивающаяся компания. Это люди, которые говорят и делают» Фото: rais.tatarstan.ru

«Такие машины, как в «Алабуге», в России вообще еще никто не делает»

Все внимание на стенде Татарстана на себя перетянули новинки отечественного автопрома. Вы презентовали российскому премьеру Михаилу Мишустину минивэны, которые будет производить «Соллерс Алабуга» в Татарстане. Как думаете, этот проект даст толчок развитию машиностроения в республике?

«Соллерс» – динамично развивающаяся компания. Это люди, которые говорят и делают. Они уже вывели две новые модели с локализацией по постановлению № 719 («О подтверждении производства российской промышленной продукции»).

В апреле на заводе «Соллерс Алабуга» начался выпуск легких коммерческих автомобилей Sollers SF1, предназначенных для доставки грузов и пассажиров в условиях города. А в мае запущено производство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5.

Сегодня предприятие выставляет новую модель – такую в России вообще еще никто не делает. Это минивэны, которые сейчас популярны и востребованы. То, что они взялись сделать эту модель, – это очень хорошо. Мы со своей стороны всячески поможем.

На первом этапе завод будет осуществлять сборку с большим объемом локализации. План локализации до конца 2026 года, я думаю, сработает. У «Соллерса» есть производство двигателей, которое находится в Заволжье.

Уже делают дизельные двигатели, планируют бензиновые. Это те ребята, которые, сказав, сделают.

«Рейтинг – штука сложная. Мы работаем по всем критериям, которые были указаны в рейтинге» Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Коробченко объяснил лидерство Татарстана в промрейтинге России

Традиционно на ИННОПРОМе озвучили рейтинг российских регионов по эффективности реализации промышленной политики. Поздравляю вас с победой – у Татарстана первое место. Что помогло республике подняться с шестой строчки на самую верхнюю?

Рейтинг – штука сложная. У него непростая система подсчета баллов по нескольким направлениям. Мы работаем по всем критериям, которые были указаны в рейтинге. Это промпарки, экспорт, кластерная платформа, использование займов ФРП, работа с кадрами, наукой. Из этих критериев сложился результат. Все это реализуется в Татарстане.

В прошлом году на ИННОПРОМе было подписано соглашение о строительстве единственного в России завода по производству фосфора, который планировалось разместить в «Алабуге». С тех пор о нем не было слышно.

Завод фосфора – это очень сложный, наукоемкий проект, но работа по нему идет.

«Глядя на все проекты на выставке, понимаешь, что сейчас главная движущая сила действующих проектов – это Фонд развития промышленности» Фото: rais.tatarstan.ru

«Надо ключевую ставку победить»

Какая сейчас главная сложность в реализации новых проектов в области промышленности? Ключевая ставка?

Если приобретать оборудование по существующей ключевой ставке, невозможно будет ни с кем конкурировать. Ждем снижения, отрабатываем механизмы. Строительство пока не началось. Ключевая ставка 20%, еще плюс 2-3, и получается кредит под 23%. Это сейчас просто невозможно.

7 июля, когда мне дали слово на коллегии Минпромторга России (на вручении награды за лидерство в рейтинге), я сказал, что надо ее, ключевую ставку, победить. Если мы ее победим, то все у нас в стране будет еще лучше. Сейчас пока много проектов на паузе, потому что они экономически нерешаемы.

И как же тогда промышленники работают в таких жестких экономических условиях?

– Глядя на все проекты на выставке, понимаешь, что сейчас главная движущая сила действующих проектов – это Фонд развития промышленности (ФРП). Он предоставляет дешевые кредиты с низкой процентной ставкой. Все проекты, которые стране нужны, идут через ФРП. На выставке как раз разговаривал с директором [Романом Петруцей], он сказал: «Главное, чтобы деньги не кончились».