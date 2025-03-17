В Татарстане запустили производство крупнейших в РФ полимерных трехслойных труб

Фото: пресс-служба «РГК»

В Казани группа компаний «РГК» в феврале начала производство самых больших в России полимерных трёхслойных труб (с соэкструзионными слоями) диаметром 1,6 метра. Также идёт настройка линии для производства спиральновитых труб диаметром 2,4 метра, по ряду показателей аналогов данным трубам в РФ нет.

Одна из трех производственных площадок предприятия, где производятся новинки, располагается на территории «Казаньогрсинтеза». В пятницу ее посетили представители министерств и ведомств РТ, руководство СИБУРа и эксплуатирующих компаний из разных регионов РФ.

«Очень важно развивать полимерный кластер. Мы видим эффективный пример производства труб с таким большим диаметром. Напомню, что в стране объявлена программа по замене коммунальной инфраструктуры. Мы считаем, что этот проект внесёт существенный вклад в реализацию этих задач», – отметил вице-премьер РТ Мидхат Шагиахметов.

Он вместе с другими почетными гостями осмотрел цех по производству труб, а также оставил памятные росписи на одном из экземпляров с пожеланиями удачи и процветания компании.

Продукция предприятия поставляется по всей России, в том числе и в новые регионы, рассказал генеральный директор «РГК» Ленар Гильмутдинов.

«Мы поставляем трубы для программ газификации, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры», - пояснил он. Важно, что компания решает и вопросы импортозамещения. Если раньше соединители для труб завозились из других стран, то теперь создаются в республике, добавил он.

Фото: пресс-служба «РГК»

С тем, что производство предприятия будет большим подспорьем в грядущей модернизации коммунальной инфраструктуры, согласился и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

«Создание таких производств путем модернизации сегодня имеет особую роль. Трубная сфера сейчас переживает новый виток развития. РГК стала одним из ключевых игроков в этом направлении. Мы очень надеемся, что группа компаний примет самое активное участие в грядущей программе. Изношенность коммунальных сетей в Татарстане сейчас на высоком уровне, поэтому Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о создании дополнительной республиканской программы. Все это в совокупности позволит нам решить все актуальные задачи», - заявил замминистра.

Рост интереса к полимерным трубам происходит неслучайно. Их срок службы в несколько раз превышает срок эксплуатации труб из традиционных материалов. Так, например, срок службы многослойных труб, где наружный и внутренний слои сделаны из специального полиэтилена RC, устойчивого к появлению и распространению трещин, увеличивается до 100 лет (по ГОСТу), в отличии от труб из железа.

В феврале 2025 здесь впервые в России была запущена линия по производству труб с соэкструзионными слоями (трехслойные) диаметром до 1,6 метра.

Кроме возможности изготовления многослойных труб большого диаметра, новое оборудование имеет и другие технические преимущества: производственная линия оснащена современными двигателем и редуктором, что позволяет снизить потребление электроэнергии, увеличить скорость производства. Это делает производство более экологичным и экономичным.

Данные трубы выглядят как слоеный пирог, где наружный и внутренний слои сделаны из специального полиэтилена RC, устойчивого к появлению и распространению трещин.

Благодаря слоям RC многослойные трубы можно укладывать сразу в траншею без необходимости подготовки «подушки» из песка. При этом количество вывозимого грунта, который образовывается при рытье траншей, также уменьшается, за счет того, что большая его часть пойдет на покрытие трубы вместо песка. Все это позволяет сократить время на монтаж и прокладку трубопровода.

Вторая новая линия – по производству спиральновитых труб диаметром до 2,4 метра. Новое оборудование позволяет компании изготавливать спиральновитые (СВТ) трубы с самым высоким коэффициентом кольцевой жесткости для труб такого большого диаметра. Кроме этого, такие трубы термостойкие, стойкие к химически-агрессивным средам и износостойкие.

Видео: пресс-служба «РГК»