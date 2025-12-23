Azur Air готова пополнить свой авиапарк самолетами Ту-214

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиакомпания Azur Air готова рассмотреть возможность обновления флота с помощью самолетов Ту-214, которые выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Об этом заявил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Евгений Королев, передает Агентство городских новостей «Москва».

«С учетом нашего опыта эксплуатации Boeing 757/767 из линейки современных отечественных самолетов мы рассматриваем для себя Ту-214», – заметил руководитель авиакомпании.

«Как технический специалист я знаю этот самолет и не могу сказать про него ничего плохого. Как только самолет пойдет в серию и будет обеспечен запчастями, мы готовы интенсивно его эксплуатировать», – подчеркнул Королев.

Гендиректор Azur Air уточнил, что лайнеры казанского производства могут эксплуатироваться по действующей маршрутной сети авиакомпании.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Позднее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Сегодня он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.

Из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».