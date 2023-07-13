Минниханов объяснил, почему Татарстану поставили задачу выпускать по 20 Ту-214 в год

Поставив Татарстану задачу производить по 20 самолетов Ту-214 в год, руководство страны подтвердило свое доверие республике, убежден Раис РТ Рустам Минниханов. В интервью телеканалу ОТР он заверил, что Татарстан с этой задачей справится, хотя она и не будет простой.

«Почему нам поручили? Потому что как вы знаете стратегический бомбардировщик Ту-160 – он же прекратил свое производство в Казани. И когда руководство страны задачу поставило, казанский завод эту задачу решил. То есть к нам, к заводу, к республике есть доверие. И нарастить выпуск до 20 самолетов в год за очень короткое время – это непростая задача», – сказал он.

Раис РТ напомнил, что достичь такого показателя республика должна в течение 10 лет. «Мы понимаем, как это можно сделать. <…> Мы обязаны это сделать», – добавил он.

Самолеты постепенно полностью переходят на российские комплектующие, однако детали зарубежных производителей еще используются, добавил он. «Там было несколько компонентов, но они не из тех стран, которые нас не любят», – пояснил он.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что все иностранные детали из производства Ту-214 уберут до конца 2024 года.

Накануне на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) спецвыпуск, посвященный Татарстану. На протяжении всего дня зрителям рассказывали об экономике, промышленности и культуре республики и ее столицы.

Полное интервью Раиса РТ телеканалу ОТР – «Надо быстро двигаться»: Минниханов объяснил, почему Татарстан во всем первый».