Полсотни «тушек»: выполнит ли заказ Казань и какие компании уже оплатили Ту-214

Сегодня стало известно, что первые «тушки» будут поставлены авиакомпаниям в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КАЗ «Туполева» должен будет поставить более 50 Ту-214 российским авиакомпаниям

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер. Его выпускает Казанский авиационный завод, филиал ПАО «Туполев». Сегодня стало известно, что первые «тушки» будут поставлены авиакомпаниям в 2024 году.

Однако чтобы выполнить все контракты, потребуется несколько лет. Об этом «Татар-информу» сообщил советник Премьер-министра РТ Назир Киреев.

«Действительно, заключены контракты и соглашения о намерениях. Цифра большая, и завод сможет выполнить эти цифры не ранее чем через 3-4 года. Цифра каждый день меняется, сейчас нужно более 50 самолетов за 3-4 года», — сказал Киреев о потребностях в Ту-24 российских авиакомпаний.

Назир Киреев: «Цифра каждый день меняется, сейчас нужно более 50 самолетов за 3-4 года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Компания «ЮВТ Аэро» уже проплатила за два самолета

Также собеседник «Татар-информа» назвал две авиакомпании, в которые точно поступят новые Ту-214. Среди них — «Аэрофлот» и «ЮВТ Аэро».

«„ЮВТ“ два самолета забирает, деньги уже проплатили», — сообщил нашему журналисту Киреев.

Напомним, что на запуск Ту-214 в серийное производство потребуется свыше 80 млрд рублей. Почти половину (41,8 млрд рублей) выделят по поручению Президента России Владимира Путина из Фонда национального благосостояния. Эти цифры озвучил министр финансов России Антон Силуанов в ходе совещания по развитию гражданского авиастроения в столице Татарстана в конце июня.

Оставшаяся сумма будет привлечена через облигационные займы госкорпорации «Ростех», которые можно выпускать сроком до 15 лет с доходом в 1,5% годовых.

Самые большие проблемы сейчас в российской авиасфере — это именно двигатели, что у самолетов, что у вертолетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Двигатель Ту-214 устарел, потребуется время и передовые технологии

Глава Правительства Михаил Мишустин ранее сообщил, что на решение о массовом производстве Ту-214 повлияла полная оснащенность пассажирского лайнера отечественными комплектующими, в том числе отечественным двигателем ПС-90А.

Как сообщил «Татар-информу» гендиректор «Казанского авиапредприятия» Магомед Закаржаев, сама идея поставлять авиакомпаниям Ту-214 – это замечательно, но без обновления самолеты устарели, как и двигатель.

«Единственный момент, что самолеты несколько устарели. Не знаю, в какой конфигурации они будут выпускаться. Может быть, там современная электроника, может, внесут серьезные изменения, но вряд ли поменяют двигатели», — считает Закаржаев.

Самые большие проблемы сейчас в российской авиасфере — это именно двигатели, что у самолетов, что у вертолетов, отметил Закаржаев. Чтобы создать экономичные, компактные и надежные двигатели, нужны передовые технологии.

«Требуются самые современные технологии, которых у нас не было. Наработки по двигателям есть, что-то будет появляться, но неизвестно когда», — сказал гендиректор «Казанского авиапредприятия» «Татар-информу».

По его мнению, отечественное самолетостроение потеряло время и теперь придется нагонять. Прежде авиакомпании приобретали зарубежные самолеты, потому что это было выгоднее.

Михаил Мишустин этим летом посетил КАЗ им. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» и отметил большую роль Казани в решении поставленных задач Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему российские власти переориентировались на казанские «тушки»

В обновлении и выпуске «тушек» заинтересованы российские власти. В условиях санкций и проблем с обслуживанием боингов и других самолетов западного производства гражданской авиации России предстоит в относительно короткие сроки перейти на борты отечественного производства.

Не случайно Председатель Правительства России Михаил Мишустин этим летом посетил КАЗ им. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» и отметил большую роль Казани в решении поставленных задач.

«Особая роль у Казанского авиазавода. В течение полутора лет — в 2025 году — он должен выйти на выпуск 10 Ту-214 ежегодно», — сообщил тогда Мишустин. Также российский Премьер отметил, что к 2027 году эта цифра должна вырасти вдвое. До 20 самолетов в год.

Рустам Минниханов назвал задачу по поставке 20 самолетов в год признаком доверия к республики от руководства страны. При этом татарстанский лидер признался, что справиться с ней будет непросто Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Достичь плановых чисел производства за 10 лет

Так же летом 2023 года Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал задачу по поставке 20 самолетов в год признаком доверия к республике от руководства страны. При этом татарстанский лидер признался, что справиться с ней будет непросто.

Минниханов напомнил, что достичь такого показателя республика должна в течение 10 лет. «Мы понимаем, как это можно сделать. Мы обязаны это сделать», – добавил он.

Самолеты постепенно полностью переходят на российские комплектующие, однако детали зарубежных производителей еще используются, добавил он. «Там было несколько компонентов, но они не из тех стран, которые нас не любят», – пояснил Раис.

В целом становится понятно, что российские авиакомпании под давлением санкций и сложностей с параллельным импортом заинтересовались Ту-214. В обновленные пассажирские лайнеры верят власти Татарстана и России. Несмотря на то что все российские комплектующие у «тушек» российские, есть и жирный минус – устаревший двигатель, над которым предстоит работать.

Фото на анонсе: пресс-служба ОАК