«Будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus»: как «перекроят» Ту-214

Антон Силуанов высказал пожелание, чтобы Ту-214 побыстрее полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах

Фото: kremlin.ru

Начиная с 2025 года выйти на выпуск 10 самолетов в год

«Обновленный Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах», — заявил сегодня в интервью ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.

Министр также отметил, что и МС-21 «не хуже лучших западных аналогов». В числе его несомненных плюсов он назвал хорошую шумоизоляцию, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла и современную кабину пилотов.

Как ранее рассказывал советник Премьер-министра РТ Назир Киреев, Казанский авиазавод (КАЗ) приступает к серийному производству Ту-214. По поручению Президента РФ Владимира Путина из Фонда национального благосостояния на это выделяется 41,8 млрд рублей.

По словам главы Правительства РФ Михаила Мишустина, решение о выделении средств позволит «в ускоренном темпе» дооснастить производство. Однако это не окончательная сумма — необходимые дополнительно 42 млрд рублей будут привлечены через облигационные займы госкорпорации «Ростех».

Глава Правительства отметил, что в основе принятого решения — полная оснащенность Ту-214 отечественными комплектующими, в том числе отечественным двигателем ПС-90А. Начиная с 2025 года завод должен выйти на выпуск 10 самолетов в год. А к 2027 году эта цифра должна вырасти вдвое.

«Сделан, наконец, первый реальный шаг для возрождения авиастроения в России, ибо впервые за два с лишним десятилетия решение руководства страны основывается не на еще обещаемых проектах с неочевидными перспективами, а на разработанном известным в мире создателем авиационной техники — ОКБ им. А. Н. Туполева — самолете Ту-214», — прокомментировал это решение Киреев.

Собеседник агентства отметил, что этот самолет уже сертифицирован, освоен в производстве и прекрасно зарекомендовал себя в эксплуатации в нескольких государственных авиакомпаниях.

Киреев также сообщил, что ПАО «Туполев» для выполнения задания Правительства РФ разработало комплекс программ, предусматривающих мероприятия по дооснащению производства, строительства новых производственных корпусов, а также меры по привлечению кадров, включая строительство для них арендного жилья. Их реализация находится под постоянным контролем Раиса и Кабинета Министров РТ.

Начиная с 2025 года завод должен выйти на выпуск 10 самолетов в год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Успех проекта зависит не только от самого завода, но и от сотен поставщиков

Оценить конкурентоспособность Ту-214 «Татар-информ» попросил экспертов.

Председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким:

Что было самым сложным для КАПО имени Горбунова? Отсутствие твердого заказа, уже начиная с Виталия Егоровича Копылова (руководил заводом с 1972 по 1994 год, — прим. Т-и). По сути, предприятие было брошено. Руководство республики всячески пыталось ему помочь, спасти, билось за Ту-334. Если бы тогда Минтимер Шарипович Шаймиев этот проект отстоял и его все-таки запустили, сегодня это в корне поменяло бы дело. У нас был бы уже полностью освоенный ближнемагистральный самолет. И самое главное — у нас были бы кадры на заводе.

То, что мы тогда не смогли перебить лобби в пользу Superjet («Суперджета»), развернуло ситуацию. Хотя можно было бы параллельно с ним делать Ту-334. Самое главное, что все ведь уже было. В 30-е годы это назвали бы вредительством. Это еще недалекая история: очень легко восстановить, кто к этому привел.

Сейчас из ближнемагистральных самолетов у нас есть Superjet. Но ему опять же нужно обеспечивать импортозамещение: в его двигателе так называемая горячая часть (камера сгорания) – французская. Этот самолет нам разрабатывали американцы. Понятно, что они ни за что не стали бы «рожать» себе конкурента. Средства было необходимо освоить, и они это сделали. Направили нас, будем говорить, по ложному пути, оставив за рубежом контрольные якоря в виде двигателей и комплектующих. Не секрет, что Superjet больше чем на 80% состоял из импортных комплектующих. И сейчас просто так соскочить с этой иглы сложно. В связи с санкциями вопрос комплектующих еще более обострился.

Что касается дальномагистральных самолетов или больше остальных подходящих к этому определению, как, например, МС-21, судя по прошлым бодрым заверениям Минпромторга РФ, мы уже 10 лет как «летаем» более чем на 100 таких бортах. Оба этих проекта продвигаются проблематично.

Дело с Ту-214 обстоит лучше. Там большая часть комплектующих все-таки была российская. И самое главное — двигатель был отечественный. Тот факт, что на Ту-214 выделили деньги, — это очень хорошо, без них вообще ничего не сделаешь. Это заслуга руководства завода, республики и конкретно Рустама Минниханова как председателя совета директоров КАЗа. Он много над этим работал.

Но сейчас успех этого проекта зависит не только от самого авиазавода и руководства республики. Он во многом зависит от партнеров-поставщиков.

У Ту-214 миллион агрегатов. Мы же не можем во всей России навести порядок в части производства комплектующих для самолетов. Это связано с очень многими факторами. Первая проблема — это комплектующие и двигатели. Вовремя ли они будут поставляться?

Вторая очень больная проблема — это кадры. За эти годы мы их потеряли. Кроме того, раньше всегда опытные, уже обученные специалисты были в качестве наставников у молодых, была преемственность. На протяжении почти 30 лет все это оказалось утрачено. Именно кадры – слабое место Казанского авиазавода.

Некоторые авиационные производства в Подмосковье собирали специалистов со всей России. Вполне возможно, что и КАЗу придется пойти по этому же пути.

Но если сконцентрироваться и начать заниматься конкретной реализацией, то все решаемо. Например, группа компаний «Тулпар» уже 15 лет сама готовит для себя кадры. Мы берем к себе на практику студентов после 3 курса КАИ и 2 года их обучаем. Кроме того, совместно с Лаишевским районом и Министерством образования РТ организовали на базе Лаишевского техникума курс авиационных специалистов. Там преподают наши инженеры. Все три первых выпуска мы в полном составе забрали себе. Таким образом, кадровую проблему для себя немного облегчили. Продолжаем дальше двигаться в этом направлении: будем развивать свой учебный центр.

Ту-214 полностью оснащен отечественными комплектующими Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самолеты Boeing более современны, потому что постоянно модернизируются

«Самолеты Boeing более современны, потому что они постоянно модернизируются: появляются новые технологии, новые возможности, новая авионика», — отметил «Татар-информу» осведомленный источник на авиарынке республики.

«А у нас все обновление с началом перестройки было совершенно забыто. Хотя могли у того же Ил-86 заменить двигатели, сделать современную компоновку, авионику, и был бы совсем другой прекрасный самолет, — рассуждает он. — Я не говорю о Ту-154. Там компоновка другая, двигатели находятся в хвосте. Он, вероятно, тоже имел перспективы. Наверное, можно было бы двигатели перевесить под крылья, сделать другой похожий самолет, но все было заброшено».

«А сейчас куда нам деваться? На чем-то нужно летать. Через 2-3 года многие самолеты Boeing могут «устать», удавка будет сжиматься. Сейчас уже покупаем втридорога запчасти. Что дальше? Страна у нас огромная», — резюмирует он.

Вместе с тем собеседник агентства в авиаотрасли отметил, что надо рассмотреть логистические цепочки. «Сохранились ли они, есть ли технологи, станки, программное обеспечение и на сколько лет этого хватит. Это все было импортное, не наше. А производство под санкциями — сложная вещь», — предостерег он.

Этот самолет уже сертифицирован, освоен в производстве и прекрасно зарекомендовал себя в эксплуатации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда есть конкуренция с Boeing и Airbus , не забалуешь»

Заведующий кафедрой реактивных двигателей КНИТУ-КАИ: Алексей Лопатин:

Когда есть конкуренция с Boeing и Airbus, не забалуешь. А вот если конкуренция будет отсутствовать, существует опасность того, что через несколько лет может произойти успокоение и, как следствие, стагнация. Вроде как новую технику выпускаем, ну и хорошо.

Мировой опыт показывает, что даже на серийно выпускаемых моделях идет постоянная модернизация. В такой парадигме должна жить и наша отечественная авиационная промышленность.

Например, у «Суперджета» сейчас происходит глубокая модернизация, связанная в том числе с переходом на отечественный двигатель ПД-8. Он, казалось бы, не так давно стал выпускаться серийно, тем не менее проходит через очень большое количество текущих доработок. То же самое ждет и Ту-214. Хотя сама модель не нова и является логическим продолжением ульяновского Ту-204. Тем не менее у каждого лайнера есть своей модернизационный потенциал. Именно им и определяется жизненный цикл изделия.

Рискну предположить, что будет проведена модернизация по переходу на двухпилотную схему. То есть будет решен основной вопрос, который возникал при эксплуатации Ту-214. С трехэкипажной (бортинженер и два пилота) на ставшей для всех привычную двухпилотную схему. С третьим членом экипажа уже достаточно давно никто не летает, это лишние затраты. Плюс ко всему третьего члена экипажа в летных училищах России не обучают.

Развитие новых материалов и технологий всегда рождает необходимость улучшать конструкцию. Как только начнется серийное производство гражданских самолетов, будет совершенствоваться качество.

Самое главное, чтобы количественные изменения стали еще и качественными.

Я очень рад, что производство самолетов Ту-214 будет возобновлено. То, что было раньше, серийным производством назвать нельзя. Это были спецборта.

Для авиационного завода это, несомненно, положительное решение, потому что в Казани находится основной серийный туполевский завод. Его подвергли глубокой модернизации для создания военной техники, а сейчас это предстоит сделать еще и по отношению к гражданским воздушным судам.

Важно, чтобы наработанный опыт переходил в прикладные разработки и в дальнейшем транслировался в отрасль. Этот цикл в нашей стране, к сожалению, очень длинный. Хотя чем он будет короче, тем лучше. Серийное производство – это движение с точки зрения технологий и возможность эти разрывы устранить.

Двух мнений не может быть. Казанский авиазавод известный: во время войны он выпускал по 12 бомбардировщиков Пе-2 в сутки. И потом, КАЗ до 1991 года никогда не простаивал. Его потенциал очень высок.

Желательно, чтобы самолеты Ту-214 были конкурентны и на внешнем рынке. Пока хотя бы в странах СНГ и БРИКС. Конкурентность — это такой показатель, как барометр для погоды. Если мы выиграем конкуренцию в этих странах, это уже будет отлично.

«У каждого лайнера есть своей модернизационный потенциал. Именно им и определяется жизненный цикл изделия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В сжатые сроки нужно обеспечить полное удовлетворение потребностей российского рынка»

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев:

Справедливости ради полезно было бы пояснить, что именно считается параметром эффективности с точки зрения главы Минфина.

В целом могу сказать, что самолеты Ту-214 будут, с одной стороны, доработаны с точки зрения полного исключения комплектующих иностранного происхождения. С другой стороны, впоследствии они перейдут на двухчленную кабину экипажа, а также будут проведены некоторые дополнительные мероприятия. В таком обновленном облике самолет Ту-214 вполне может занять нишу при полетах на дальние расстояния. Например, из центральной части страны в пункты назначения на Дальнем Востоке. И при эксплуатации на такой маршрутной сети он действительно обеспечит достаточно привлекательную себестоимость пассажиро-километра.

При этом благодаря тем мерам поддержки, которые будет предлагать наше государство с точки зрения продаж новой отечественной авиатехники, для авиакомпаний стоимость владения или стоимость лизинга этих самолетов будет достаточно привлекательной. Если иметь в виду конечного потребителя — пассажира, переход с самолетов иностранного происхождения на отечественные, в том числе Ту-214, должен произойти с точки зрения цен на авиабилеты бескровно. То есть при переходе на российские самолеты доплачивать пассажиру не придется. Безусловно, есть другие факторы, которые будут влиять на стоимость авиабилетов, но они точно не связаны с тем, что авиакомпании будут использовать авиатехнику производства РФ.

Что касается конкуренции с Boeing и Airbus, я бы сказал, что на внутреннем российском рынке конкуренция возможна только в том смысле, что сохраняется эксплуатация иностранных самолетов этих брендов. Новых-то бортов этих типов уже не будет. Поэтому говорить о конкуренции можно лишь в том смысле, что на одной и той же линии одна авиакомпания поставит Ту-214, другая продолжит летать на иномарках. Я думаю, что новый самолет будет смотреться хорошо.

Что касается международных рынков, то на рынках недружественных стран конкуренция по понятным причинам невозможна. Никакую российскую продукцию туда не пустят. Что касается СНГ и стран БРИКС, нужно смотреть вот с какой точки зрения: российским авиапроизводителям действительно в сжатые сроки нужно обеспечить полное удовлетворение потребностей российского рынка в магистральных самолетах. На это нужны не десятки, а сотни лайнеров.

На горизонте нынешнего десятилетия говорить о конкуренции на мировом рынке, пусть даже в странах БРИКС и так далее, возможно, даже не придется. Первоочередной задачей является удовлетворение спроса на внутреннем рынке. А уже после этого можно будет смотреть, имеет ли смысл пытаться выйти на мировой рынок с этим продуктом или ставку сделать на то, чтобы экспортировать МС-21 и так далее. Сейчас приоритеты понятны.

Что касается самолета МС-21, в целом в нише размерности среднемагистральных самолетов, в которой он присутствует, – Ту-214, Boeing-737, в том числе МAX, Airbus 320 и все его семейство neo, а также китайский С-919, – на этом конкурентном поле МС-21 самый новый самолет. В том смысле, что его проектирование начато позже, чем конкурентов. Кроме того, в его конструкцию заложены самые современные технические и технологические решения, включая крыло из композиционных материалов. Это то, чем конкуренты, включая примерно одногодку с точки зрения проектирования С-919, не обладают. Это делает МС-21, безусловно, очень привлекательным. По крайней мере, по заявленным летно-техническим характеристикам.

Надеюсь, что эксплуатация самолета подтвердит эти характеристики. И в таком случае МС-21 будет конкурентоспособен, привлекателен на мировом рынке. Но с оговоркой, что для него будут открыты, во-первых, не все мировые рынки. И, кроме того, приоритетом на ближайшие годы будет удовлетворение потребностей, в первую очередь российских авиакомпаний, которым нужны даже не десятки, а сотни магистральных самолетов.