«Аэрофлот» потребует уменьшить экипаж Ту-214 и модифицировать кабину

Компания «Аэрофлот» потребует от производителя среднемагистрального лайнера Ту-214, Казанского авиационного завода, уменьшить число членов экипажа с трех до двух человек и изменить для этого кабину. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в интервью РБК.

«В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать», — подчеркнул менеджер.

При этом руководитель «Аэрофлота» объяснил необходимость уменьшения численности экипажа отсутствием требуемого количества бортмехаников (речь идет об исключении из экипажа именно этой позиции).

«Просто таких специалистов нет, и школы такой уже нет. Это штучная история, которая есть только у военных и у эксплуатантов, которые занимаются грузоперевозками. Для нас это и дополнительные расходы», — пояснил он.

Таким образом, даже если первые поставки Ту-214 будут состоять из самолетов с трехчленной кабиной и «Аэрофлот» согласится с этим, «всё равно будут условия о каком-то фиксированном сроке по <…> замене последующей кабины на двухчленную», уточнил гендиректор перевозчика.

Помимо прочего, у авиакомпании нет подтверждения, что к 2024 году, когда должны начаться поставки, самолеты будут соответствовать ее требованиям. Из 339 лайнеров, которые «Аэрофлот» заказал у Объединенной авиастроительной корпорации, 40 — это именно Ту-214.

В октябре сообщалось, что на КАЗ уже началось производство гражданских самолетов Ту-214 для поставок их авиакомпаниям в будущем году. Чтобы нарастить выпуск, на предприятии приступили к подготовке технологических мощностей. Первым после многолетнего перерыва заказчиком лайнеров станет авиакомпания «ЮВТ Аэро».