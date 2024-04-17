«Выводы властями и военными были сделаны верные»: как Татарстан отразил новую атаку БПЛА

Сегодня Татарстан снова подвергся атаке БПЛА, он был сбит ПВО в Елабужском районе

Стоп-кадр видео / телеграм-канал chelny_onlinee

«Сбитый беспилотник – отличная новость, но расслабляться не стоит!»

Примерно в 11.20 по московскому времени Татарстан снова подвергся атаке БПЛА – система противовоздушной обороны в Елабужском районе сбила украинский беспилотник, отразив очередной выпад киевского режима. Этот факт подтведили в Министерстве обороны России. Предположительно целью ВСУ был один из заводов в этом районе.

Чуть позже в социальных сетях очевидцы стали делиться кадрами со следами дыма от сбитого БПЛА.

О прекрасной готовности наших ПВО к обороне высказался Герой России Расим Баксиков. По его словам, в Татарстане пристально следят за небом.

«Могу сказать точно, что мы бдим, качество высокое. За небом следим, и бояться, собственно, нечего», – отметил Герой России.

Расим Баксиков: «За небом следим, и бояться, собственно, нечего» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов поделился с «Татар-информом» мнением о том, что без поддержки Запада создание таких БПЛА украинским режимом было бы невозможно.

«Я считаю, что украинская агрессия развивается все интенсивнее. Это происходит только благодаря поддержке Запада, которая позволяет ВСУ создавать беспилотники, способные летать на такое расстояние. У нас идет война с коллективным Западом, уже никто из их лидеров не скрывает намерений разрушить нашу страну. Поэтому мы должны мобилизоваться и усиливаться. То, что ПВО сбила беспилотник, – это отличная новость, но все равно нужно быть внимательными к таким вещам и не расслабляться», – отметил Тимур Камалетдинов.

Рустем Нуриев: «Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Главное – сохранять спокойствие и не паниковать»

Одним из первых в медиапространстве высказался глава Елабужского района Татарстана. Он заверил, что разрушений и пострадавших при неудавшейся атаке БПЛА удалось избежать, а ОЭЗ «Алабуга» работает в штатном режиме.

«На ОЭЗ были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Спешим сообщить, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет», – написал Рустем Нуриев.

Речь об «Алабуге» в его сообщении шла не случайно – последняя террористическая атака киевского режима на Татарстан пришлась именно на нее. Рано утром 2 апреля по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар БПЛА, в результате которого пострадали 13 человек. Также была совершена атака на предприятие в Нижнекамске.

2 апреля около шести утра по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами Фото: стоп-кадр видео / соцсети

Как ранее сообщал «Татар-информ», 2 апреля около шести утра по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами, примерно в этот же промежуток времени было атаковано предприятие «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Беспилотник в Нижнекамске был обезврежен РЭБ. Ситуацию на контроль сразу же взял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Все пострадавшие при атаке – это студенты, среди которых двое младше восемнадцати лет. После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятеро из пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение домой, а восемь человек госпитализированы.

Врачи тогда оценили состояние пострадавших как легкой и средней степени тяжести, угроз для жизни студентов не было. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

Раис Татарстана прибыл в Елабугу и встретился со студентами «Алабуга Политех» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Чуть позже Раис Татарстана прибыл в Елабугу и встретился со студентами «Алабуга Политех». Он осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями и поручил восстановить жилые помещения в кратчайшие сроки. А также он поблагодарил студентов за выдержку и патриотизм.

«Как я вижу, вы – большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», – обратился Рустам Минниханов к собравшимся студентам.

«Правительство республики анализирует каждый инцидент»

О специфике работы подобных БПЛА «Татар-информу» рассказал военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, он отметил, что правительство страны и Минобороны России прилагают все усилия для закрытия воздушных брешей.

«Я бы не сказал, что первая атака по “Алабуге” была горьким опытом. Просто у противника появился новый маршрут, и они им воспользовались. Сейчас у нас прекрасно работают зенитно-ракетные и РЭБ-комплексы. Главное – быстро обнаружить такую цель и уничтожить ее до подлета к городской застройке. Можно уничтожать и над городом, но тогда велик шанс нанести вред нашим гражданам – сбитыми обломками», – считает Алексей Леонков.

По его словам, проводить такие атаки ВСУ помогает космическая разведка по проекту Starshield, в рамках которого Илон Маск заключил контракт с Пентагоном.

«Спутники могут в режиме реального времени отслеживать беспилотник и помогать ему наводиться на цель» Фото: Official SpaceX Photos – Starlink Mission / Public domein, CC0, commons.wikimedia.org

«Согласно проекту в космосе должны тестироваться спутники различных типов, в том числе и для разведки. Эти спутники могут в режиме реального времени отслеживать беспилотник и помогать ему наводиться на цель. Сейчас наш оборонный комплекс успешно работает, все бреши закрываются. Чтобы обходить системы ПВО, противник отправляет беспилотники вдоль русел рек и над лесными массивами. Не все системы ПВО могут фиксировать низколетящие быстрые цели, я скажу больше – нет системы ПВО, которая сбивает цели со стопроцентным результатом», – дополнил эксперт.

Алексей Леонков в беседе с «Татар-информом» отметил, что атаку удалось удачно отразить благодаря правильно сделанным выводам руководства республики и Минобороны РФ.

«Конечно, выводы были сделаны, каждый такой случай разбирается на самых высоких уровнях. Специальные люди проверяют маршруты следования и вырабатывают защитную тактику. Работа по этому направлению будет закончена, когда ни один беспилотник, даже прорвавшись, не сможет угрожать жизням наших граждан», – подытожил он.