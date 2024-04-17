Сегодня в районе 11.20 по московскому времени над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.

Как сообщили «Татар-информу», беспилотник был сбит в Елабужском районе РТ.