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Происшествия 17 апреля 2024 11:53

Над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА

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Сегодня в районе 11.20 по московскому времени над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.

Как сообщили «Татар-информу», беспилотник был сбит в Елабужском районе РТ.

#беспилотник
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