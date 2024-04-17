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Над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА
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Сегодня в районе 11.20 по московскому времени над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.
Как сообщили «Татар-информу», беспилотник был сбит в Елабужском районе РТ.
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