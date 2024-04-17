Особая экономическая зона «Алабуга» после атаки БПЛА работает в штатном режиме

ОЭЗ «Алабуга» работает в штатном режиме, сообщил глава Елабужского муниципального района РТ.

«Спешим сообщить, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия», – написал Рустем Нуриев.

По его информации, на ОЭЗ были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.