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Происшествия 17 апреля 2024 13:12

Особая экономическая зона «Алабуга» после атаки БПЛА работает в штатном режиме

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ОЭЗ «Алабуга» работает в штатном режиме, сообщил глава Елабужского муниципального района РТ.

«Спешим сообщить, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия», – написал Рустем Нуриев.

По его информации, на ОЭЗ были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.

#беспилотник
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