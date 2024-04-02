«Самое главное – сохранять спокойствие»: что известно об атаке БПЛА в Татарстане

Сегодня в 5.45 утра по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами

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«Кого они хотели запугать?»

Сегодня в 5.45 утра по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами. Генеральный директор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев заявил, что они были оснащены оборудованием стран НАТО.

«Сегодня утром был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5.45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО, на данный момент два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?» – сказал глава ОЭЗ в видео, записанном на месте после атаки.

«Жизни пострадавших ничего не угрожает»

Работник предприятия Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга» сообщил «Татар-информу», что производственный процесс на ОЭЗ не остановлен, все работают.

«Утром была огромная пробка, но в целом все продолжает работать в обычном режиме», – поделился наблюдениями источник.

По данным Минздрава, пострадавших шестеро.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», – отметили в Министерстве здравоохранения РТ.

По данным Минздрава, пострадавших шестеро Стоп-кадр видео / соцсети

«Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике»

Ситуацию на контроль сразу же взял Раис Татарстана Рустам Минниханов, в настоящее время все службы находятся в повышенной готовности.

В сообщении Раиса отмечается, что атака была совершена в Елабуге и Нижнекамске.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», – подчеркнул Раис РТ.

Руководитель республики отметил, что сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление.

Беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске Стоп-кадр видео / соцсети

«В Нижнекамске беспилотник сбили средствами РЭБ»

Беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, он был обезврежен системой РЭБ, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«Атака пришлась по заводу "Танеко", возник пожар, его удалось ликвидировать через 20 минут», – передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Следователи СК России будут расследовать обстоятельства обстрелов вооруженными формированиями Украины территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сегодня утром также был подавлен дрон самолетного типа в Становлянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

От Елабуги до линии фронта более 1200 километров, это первый и самый глубокий удар ВСУ с начала специальной военной операции.